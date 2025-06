Delle im Po: Kate Merlan zeigt sich während eines Treatments

Kate Merlan (38) hat sich dazu entschieden, ihrer Beauty-Ärztin des Vertrauens einen Besuch abzustatten – und diesmal stand ihr Po im Fokus. In einer Instagram-Story zeigt die Reality-TV-Bekanntheit ihren Fans die Behandlung, bei der eine kleine Delle am Gesäß mit dem Präparat Sculptra aufgefüllt wurde. Ziel ist es, die natürliche Kollagenbildung anzuregen und so die Haut zu straffen – ganz ohne klassische Filler. "Die Delle geht mit Sport einfach nicht weg", erklärt Kate ihren Followern und nennt die Methode einen "Weichzeichner". Bereits in acht Wochen soll die Behandlung wiederholt werden.

Neben der Korrektur der Delle ließ sich die 38-Jährige am selben Tag auch ihre sogenannten Röllchen unterhalb des Pos behandeln. Mithilfe des sogenannten PB-Serums, eines enzymatischen Präparats, das stärker wirken soll als die herkömmliche Fett-weg-Spritze, soll das Gewebe verschlankt werden. Laut der Ärztin sind mehrere Sitzungen im Zwei- bis Drei-Wochen-Rhythmus nötig, um ein dauerhaftes Ergebnis zu erzielen. Zwar wirkt der Eingriff im Video schmerzhaft, doch Kate betonte mit einem Augenzwinkern, "nichts zu merken", was wohl nicht zuletzt der vorherigen Betäubung geschuldet war. Die Influencerin zeigte sich zufrieden und ließ ihre Fans hautnah an dem Eingriff teilhaben.

Vor rund einem Jahr hatte Kate eigentlich angekündigt, einen Gang zurückzuschalten, was Beauty-Eingriffe betrifft. Damals sprach die Influencerin von ihrer "Katie-Zurück-Verschönerung". Dazu gehörte unter anderem, dass Kate ihre Lippen wieder natürlicher machen ließ und zu ihrer alten Frisur zurückkehrte. "Ich trage meine alte Frisur wieder, ich habe mir meine Lippen auflösen lassen und noch ein paar andere Sachen", berichtete die Realityshow-Kandidatin damals noch stolz gegenüber Promiflash. Mit dem Ergebnis war sie mehr als glücklich. "Ich finde, ich sehe auf jeden Fall aus wie das blühende Leben und fast so wie 2019. Das war ja mein Ziel, so wie damals auszusehen", plauderte sie aus.

Anzeige Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan in Thailand, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Realitystar

Anzeige Anzeige