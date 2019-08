Jetzt reißt Denise Kappès' (29) Ex-Freund Tim die Hutschnur – und er packt seine Sicht der Liebesdinge aus. Vor einigen Monaten kriselte es in seiner Beziehung zu der Ex-Bachelor-Kandidatin. Als sich während dieser Zeit auch noch Henning Merten von Anne Wünsche (27) getrennt hat, habe Denise beschlossen, ihn als Mitbewohner aufzunehmen. Innerhalb der Dreier-WG entwickelte sich jedoch schnell mehr zwischen Henning und der Kuppelshow-Teilnehmerin – seit Mitte Juni ist sie offiziell mit ihm zusammen. Zuletzt behauptete sie, die Gefühle für ihn lange Zeit unterdrückt zu haben, um die Beziehung zu Tim zu schützen. Alles Quatsch, meint der nun: Tim ist überzeugt, dass sie gar keine Rücksicht auf ihre Liebe genommen habe!

"Sie hat Gefühle unterdrückt? Da war gar nichts. Sie hat sich einmal gemeldet und dann hatte sie schon Hennings Klamotten an. Henning hat sich da in eine Beziehung reingedrängt", war sich der Berliner am Mittwochabend in einem Livestream auf Instagram sicher. Gekämpft habe sie keineswegs um die Beziehung. Nach dem Umzug in die gemeinsamen vier Wände von Tim und Denise habe sie gleich angefangen, Events mit dem YouTuber zu besuchen. Währenddessen habe er sich um ihren Sohn Ben-Matteo gekümmert.

Schon Hennings Einzug habe Tim nicht verstanden: "Wer nimmt jemanden für mehrere Monate auf, wenn man in einer Beziehung ist? Ich war genervt von dem ganzen Hin und Her." Er habe sich dann nicht weiter eingemischt – kurz darauf folgte die Trennung.

Instagram / timdenise.twoofakind Denise Kappès mit Sohn Ben-Matteo und Tim

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, TV-Star

Instagram / denise_kappes Henning Merten und Denise Kappès

