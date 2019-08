Wird dieser ehemalige Bachelorette-Boy unter Palmen der Schwarm aller Frauen sein? Schon in wenigen Wochen geht der Rosen-Ableger Bachelor in Paradise in die zweite Runde. Gleich 32 ehemalige Kuppelshow-Teilnehmer gehen dort auf die Suche nach der ganz großen Liebe – und darunter sind auch einige echte Schnuckelchen! Doch welcher der Männer gefällt den Zuschauern schon vor dem Start am besten? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt!

Mit starken 25,2 Prozent aller Stimmen in der Promiflash-Umfrage (861 von gesamt 3.418 Votes, Stand 16. August, 9:30 Uhr) konnte sich Alexander Hindersmann (31) ganz klar von seiner Konkurrenz absetzen und ergatterte, wie schon in der Bachelorette-Staffel von 2018, die Spitzenposition. Deutlich weniger Stimmen gingen hingegen an den Zweitplatzierten: Mit "nur" 438 Stimmen und damit 12,8 Prozent reihte sich Filip Pavlovic (25) hinter seinem Staffel-Kollegen ein. Mit 11,9 Prozentpunkten und 408 User-Stimmen landete Content-Creator Sebastian Mansla auf dem dritten Platz des Rankings.

Ob die Jungs aber nicht nur die Herzen der Zuschauer, sondern auch die der flirtwilligen Singleladys zum Schmelzen bringen werden? Immerhin können sich auch die weiblichen Anwärterinnen wirklich sehen lassen: Neben Playboy-Model Isabell Bernsee (29), Fitness-Junkie Samantha Justus (29) und Power-Blondine Carina Spack suchen unter anderem auch Quasselstrippe Jade Übach und Liebesbrief-Girl Janine Christin Wallat (24) nach Mister Right.

