Gerade noch läuft die aktuelle Staffel von Die Bachelorette, schon gibt der Sender 32 Kandidaten für Bachelor in Paradise bekannt. Neben Kult-Teilnehmern wie Aurelio Savina (41), der bereits 2014 auf Liebssuche im TV war, sind auch einige von Gerda Lewis' (26) bereits ausgeschiedenen Rosen-Boys dabei. Neben Andreas Ongemach (27), Oggy Batar und Daniel Chytra wagt sich auch Alexander Hindersmann (31) zum mittlerweile dritten Mal in eine Kuppelshow. Gemeinsam haben die Boys, die sich ab Herbst mit ehemaligen Bachelor-Kandidatinnen verkuppeln lassen wollen alle eins: einen Hammer-Body. Doch welcher Liebesanwärter ist am heißesten? Stimmt in der Umfrage ab!

Alexander Hindersmann

Bereits seine erneute "Die Bachelorette"-Teilnahme war eine Riesen-Überraschung. Zum ersten Mal in der RTL-Kuppel-Geschichte trat ein Staffelsieger erneut im selben Format an. Nachdem der Hottie aus Gammelby 2018 Nadine Kleins (33) letzte Rose erhalten hatte, räumte er im Kampf um Gerda allerdings in Folge fünf freiwillig das Feld – und tritt jetzt zum dritten Mal die Liebessuche im TV an. In der aktuellen Show wurde bereits klar: Alex steht auf Blondinen. Welche Beauty ihm wohl gefallen könnte?

Andreas Ongemach

Wie Alex wollte auch Andreas die blonde Influencerin erobern. Der 27-Jährige schaffte es unter die letzten zehn. Abgesehen von einem heißen Foto-Shoot, konnte der Außendienstmitarbeiter der Bachelorette allerdings nicht besonders nahe kommen. Gerda hatte in dem Spaßvogel wohl eher einen Freund gesehen. Unter der aktuellen Jungsgruppe sorgte Andi mit Kumpel Oggy und Österreicher Daniel allerdings nicht nur einmal für Unruhe.

Aurelio Savina

Der Deutsch-Italiener ist mittlerweile ein echter Medienprofi. Vor fünf Jahren hatte Anna Hofbauer (31) ihn in der fünften Nacht der Rosen nach Hause geschickt. Aurelio blieb den TV-Zuschauern allerdings erhalten – und war unter anderem im Dschungelcamp und im Sommerhaus der Stars zu sehen. Nachdem die Beziehung zu seiner Ex Lisa Freidinger (30) gescheitert war, bereitete sich der ehemalige Erotikdarsteller mit hartem Body-Training auf den Einzug ins Paradies vor.

Christian Rauch

Auch Christian ist zum dritten Mal in einer Flirtshow anzutreffen und wie Aurelio aus Annas Staffel bekannt. Nach der Teilnahme an "Die Bachelorette" 2014, war er bereits bei der letzten "Bachelor in Paradise"-Version zu sehen. Mit Viola Kraus (28) sorgte der Personal-Trainer dabei für den wohl peinlichsten Staffelmoment: Während sie dachte, dass zwischen den beiden mehr laufen würde, reiste er einfach ab.

Cornelis Steiner

Mit Cornelis reiht sich ein weiterer von Annas Jungs unter die männlichen Flirt-Kandidaten. Dass es mit der Blondine in Folge vier vorbei war, fand er damals gar nicht so schlimm. Ob sich der Hannoveraner für eine andere Dame begeistern kann?

Daniel Chytra

Bei Gerda fühlte sich der Gleitschirm- und Drohnenpilot bereits siegessicher – am Ende schied er in der fünften Nacht der Rosen aber aus. In der Männer-Villa hatte sich der Salzburger mit seiner Art allerdings nicht besonders beliebt gemacht. Vor allem ein Streit mit Kampfsportler Oggy sorgte für Aufregung und lässt vermuten – auch bei einem Aufeinandertreffen der beiden in der Reste-Show, könnte es zu Problemen kommen.

Eddy Mock

Schlechte Laune Fehlanzeige: Der Pfälzer ist eine echte Frohnatur. In der Bachelorette-Staffel mit Nadine musste Eddy allerdings eine bittere Niederlage einstecken. Nach einem Doppeldate mit Konkurrent Brian Dwyer schickte die Dame der Begierde ihn direkt nach Hause. Vielleicht kann der Tanzlehrer im Paradies seine Traumfrau mit einer flotten Tanzeinlage beeindrucken?

Filip Pavlovic

2018 scheiterte Filip kurz vor seinem großen Ziel. Nach seinem Dreamdate mit Nadine auf Curacao war allerdings alles vorbei. Der 25-Jährige glaubt, der große Altersunterschied sei am Ende ausschlaggebend gewesen. Ob er im Paradies eine passende Lady finden wird? Der Hamburger freue sich zumindest auf eine "wilde Zeit".

Marco Cerulllo

Marco (30) begab sich 2017 in den Kampf um Jessica Paszka. In der fünften Nacht der Rosen war es für den Kölner aber schon wieder vorbei. Vergangenes Jahr wurde ihm eine Liebelei mit Andrej Mangolds (32) Zweitplatzierter Evanthia Benetatou (27) nachgesagt. Aktuell ist der Seriendarsteller allerdings single – und wünscht sich, endlich eine Familie zu gründen.

Michael Bauer

Weder mit Bachelorette Jessica noch in der letzten Ausgabe des RTL-Reste-Formats hat es für Michi (28) mit der großen Liebe geklappt. Nun wagt auch er sich ein drittes Mal in den Rosenkampf und hofft auf paradiesische Dates. In einem Promiflash-Interview hatte der Augsburger schon einmal verraten: Nadine wäre genau sein Typ gewesen. Ob ihm auch eine der diesjährigen Teilnehmerinnen gefallen wird?

Michael Böhm

Sein Vorhaben, Jessica um den Finger zu wickeln, scheiterte 2017 bereits nach zwei Wochen. Nun plant Michael aber, bis ganz zum Ende im Paradies zu bleiben. Der Supermarkt-Leiter aus Köln hält sich selbst für einen Traummann – ob die Ladys das auch so sehen werden?

Oggy Batar

Für seine Traumfrau geht Oggy ziemlich weit. Der Vollblut-Bartträger hatte sich im Kampf um Gerdas Herz in der aktuellen Show sogar das Gesichtshaar gestutzt. Gebracht hatte es letztlich nicht viel – in der fünften Nacht der Rosen schickte das Model ihn nämlich nach Hause. Bei den Jungs fiel er eher als aggressiver Mitbewohner auf, Gerda wollte er mit seiner liebevollen Art um den Finger wickeln. Womit er wohl bei den RTL-Reste-Girls punkten wird?

Rafi Rachek

In Nadines Staffel polarisierte der Kölner wie kein anderer. Mit seiner etwas überheblichen Art konnte Rafi weder die Zuschauer noch die Rosenverteilerin von sich überzeugen. In der vierten Folge hatte er die Show damals freiwillig verlassen – das große Wiedersehen verlief darauf nicht besonders freundschaftlich. Bei RTL verkündet der Fitnesstrainer nun: "So böse, wie die meisten über mich denken, bin ich gar nicht" – und will sich von einer neuen Seite zeigen.

Sebastian Mansla

In der 2019-er Staffel hatte Sebastian nur ein kurzes Gastspiel. Weil er zuvor schon eine Liebelei mit Gerdas bester Freundin Doreen Petrova hatte, schickte die Bachelorette ihn direkt in der ersten Folge schon wieder auf die Heimreise. Jetzt will der Influencer erneut sein Glück versuchen – und vielleicht etwas mehr Sendezeit bekommen.

Sören Altmann

Zwischen dem Hamburger DJ und Nadine hatte es einfach nicht gepasst. Nur zwei Rosen bekam Sören 2018 von der Schnittblumen-Verteilerin. Selbstbewusst hatte er die Beauty damals "Mäuschen" genannt – ob er sich auch für die "Bachelor in Paradise"-Ladys einen Kosenamen ausgedacht hat?

