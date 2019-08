Erst vor Kurzem ging die traurige Meldung herum, dass der Köln 50667-Star Ingo Kantorek (✝44) gestorben ist. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist der TV-Liebling mit seiner Frau Suzana bei einem schrecklichen Autounfall ums Leben gekommen. Das Paar hinterlässt einen Sohn, Freunde, Familie und Millionen trauernde Fans: Im Netz sprachen viele jetzt ihr Beileid aus und können den Verlust nicht fassen!

Unter seinem letzten Instagram-Post sammeln sich zahlreiche Beileidsbekundungen. Die Community des 44-Jährigen ist wie in einer Schockstarre. "Es ist so traurig, dass die Guten immer zu früh gehen müssen. Ruhet beide in Frieden" oder "Da fehlen einem die Worte. Schrecklich", kommentieren nur zwei von zahlreichen betroffenen Usern. Ein Fan bringt seine Bestürzung mit besonders rührenden Worten auf den Punkt: "Er hat sie so sehr geliebt, dass sie der Tod auch nicht getrennt hat."

Nur wenige Stunden vor seinem Tod hatte sich der beliebte Serienheld bei seinen Followern gemeldet. "Ich habe total vergessen, heute etwas zu posten, weil wir den halben Tag auf dem See waren und ich das Telefon einfach mal nicht mitgenommen habe", erzählte er in seiner Insta-Story.

RTL II / Köln 50667 Ingo Kantorek alias Alex Kowalski, "Köln 50667"-Darsteller

Anzeige

Instagram / ingo_kantorek Ingo und Suzana Kantorek

Anzeige

Instagram / ingo_kantorek Ingo Kantorek im Januar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de