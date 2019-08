Ingo Kantorek (✝44) ist in der Nacht auf Freitag bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ausgerechnet an diesem Tag soll bei Köln 50667 ein Crash thematisiert werden! Das Cast-Urgestein war gemeinsam mit seiner Frau Suzana auf der Autobahn, als sie von der Straße abkamen und auf einem Rastplatz in einen LKW krachten und starben. Ob RTL II aufgrund der aktuellen schicksalsreichen Ereignisse die heutige Episode ausstrahlen wird? Immerhin handelt sie von einem Autounfall …

Das Eifersuchtsdrama rund um Tom (Richard Heinze), Lina (Margarita Nigmatullin, 23) und Phil (Marc Eggers, 32) erreicht seinen Höhepunkt. Eigentlich wollte Tom mit den illegalen Autorennen aus Liebe zu Lina aufhören – ein Missverständnis bringt den DJ jedoch in Rage. Blind vor Wut setzt er sich erneut hinters Steuer und geht damit ein hohes Risiko ein. Es kommt, wie es kommen muss: Tom baut einen Unfall und ausgerechnet Freundin und Polizistin Lina wird mit ihrem Kollegen und Toms Rivale Phil an den Ort des Geschehens geschickt. Wie schwer die Verletzungen des Verunglückten sind, ist bis dato unklar.

Wie der Sender mit dieser Folge umgehen wird, bleibt abzuwarten. Fakt ist: Schon etliche "Köln 50667"-Stars haben sich nach Ingos Tod zu Wort gemeldet – und trauern gemeinsam um ihren verstorbenen Kollegen.

