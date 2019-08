Der Unfallhergang wirft Fragen auf! Es sind schreckliche Nachrichten, die vor wenigen Stunden die Runde machten: Köln 50667-Star Ingo Kantorek (✝44) und seine Frau Suzana kamen am Freitagmorgen bei einem Autounfall ums Leben. Der Wagen mit den beiden Insassen soll beim Anfahren eines Parkplatzes eine Betongleitwand gestreift haben und in einen parkenden LKW gekracht sein. Jetzt wurde bekannt: Bremsspuren wurden nach dem Vorfall nicht gefunden!

Wie RTL berichtet, vermutet die Feuerwehr, dass das Paar zu schnell gefahren ist. Die Tachonadel sei bei 110 km/h stehen geblieben. Besonders rätselhaft: Offenbar wurde das Auto vorher nicht abgebremst. "Uns sind beim Einsatz in der Nacht keine Bremsspuren aufgefallen. Polizei und Sachverständige der DEKRA ermitteln", erklärte Feuerwehrsprecher Rainer Just dem Sender. Ein weiterer Feuerwehrmann deutete an, dass die Polizei aktuell vor einem Rätsel steht. Ein Statement von den Ermittlern gibt es bisher aber nicht.

Das Unglück ereignete sich gegen 1.45 Uhr auf dem Rastplatz Sommerhofen an der A8 auf dem Heimweg aus dem Italien-Urlaub. Suzana habe den Wagen der Mercedes X-Klasse zu diesem Zeitpunkt gesteuert, wie die Polizei bereits bestätigte.

Instagram / ingo_kantorek Ingo Kantorek und seine Frau Suzana im Juli 2019

RTL II / Köln 50667 Ingo Kantorek, verstorbener "Köln 50667"-Star

Instagram / ingo_kantorek Suzana und Ingo Kantorek



