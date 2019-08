Das tragische Ableben von Ingo Kantorek (✝44) trifft die TV-Gemeinde schwer! Am Freitagnachmittag wurde bekannt, dass das Köln 50667-Urgestein und dessen Frau Suzana in den frühen Morgenstunden bei einem Autounfall ums Leben kamen. Auf dem Heimweg aus dem Urlaub kam es Medienberichten zufolge zu einem Zusammenstoß mit einem LKW – Ingo starb noch am Unfallort. Nun gibt es neue Details zu dem Horror-Crash.

Wie Bild auf Grundlage der Polizeiberichte schildert, hat Suzana bei dem Unglück am Steuer gesessen. Beim Anfahren eines Parkplatzes sei die 48-Jährige mit dem Pickup-Truck von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Betonwand gekracht. Der Wagen sei daraufhin mit beiden Insassen zur Seite geschleudert worden und anschließend ungebremst gegen einen geparkten LKW geprallt.

Der Serien-Star war Polizeiberichten zufolge sofort tot, seine Frau hingegen lebte noch wenige Stunden und ist am Morgen in einer Klinik verstorben. Wie das Portal weiter berichtet, hat der Fahrer des Lastkraftwagens während des Vorfalls geschlafen. Den Zusammenstoß habe er mit leichten Verletzungen überlebt.

Instagram / ingo_kantorek Suzana und Ingo Kantorek in München

WENN Ingo Kantorek, bekannt aus "Köln 50667"

Instagram / ingo_kantorek Suzana und Ingo Kantorek



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de