Diese beiden Jungs liegen bei Bachelorette Gerda Lewis (26) gerade besonders hoch im Rennen! Keno Rüst und Tim Stammberger heimsten die ersten Küsse der blonden Beauty ein – und könnten eigentlich nicht glücklicher sein. Gäbe es da nicht doch noch ein Problem: Die Rosenanwärter, die beide um die Traumfrau buhlen, sind in der Männervilla echte Freunde geworden. Kann ihre Freundschaft dem Liebeskampf um die Influencerin standhalten?

RTL hat nun ein Video eines ziemlich emotionalen Gespräches zwischen den beiden Kumpels veröffentlicht. Offen wie nie zuvor sprechen sie dabei über ihre Gefühle – und eines wird klar: Happy ist mit der Situation gerade niemand. "Wie hast du dich so gefühlt, als ich wiedergekommen bin am nächsten Tag?", will Polizist Tim nach seinem Übernachtungsdate von dem Mitstreiter wissen. Der gibt zu, dass diese Nacht und der damit einhergehende Kuss ein ziemlicher Schlag ins Gesicht gewesen sei.

Auch Gerda hat sich offenbar schon Gedanken über die seltsame Dreierkonstellation gemacht und will von Keno ganz direkt wissen: "Was hat für dich Priorität?" Damit stellt sie ihn vor die Frage: Freundschaft oder Liebe? Trotz des Verhältnisses zu seinem Kollegen muss der Dürener dabei aber nicht lange fackeln. Eines macht er nämlich klar: Das Model stehe für ihn an erster Stelle.

Instagram / tim_stammberger Bachelorette-Kandidat Tim Stammberger

Anzeige

Instagram / keno_ruest "Die Bachelorette"-Kandidat Keno Rüst

Anzeige

Instagram / gerda.jlewis Influencerin Gerda Lewis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de