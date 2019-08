Gibt etwa demnächst die nächste Wollersheim ihre Schwangerschaft bei Promi Big Brother bekannt? Im vergangenen Jahr hatte Bert Wollersheims (68) Ex Sophia Vegas (31) im TV-Container verraten, ein Baby mit Daniel Charlier zu erwarten. Nun scheint die aktuelle Ehefrau des einstigen Rotlichtbarons eine Schwangerschaft bei sich zu vermuten! In der heutigen Promi BB-Ausgabe verkündet Ginger Costello überraschend: Ihre Periode ist ausgeblieben!

Es ist kein Geheimnis, dass sich Bert und Ginger ein gemeinsames Kind wünschen, dafür machte der Schmuckliebhaber zuletzt sogar seine Spermien fit. In der Campingplatz-Koje liegend verrät Ginger nun heute Abend, dass ihr Plan möglicherweise schon Früchte getragen hat: "Ich warte immer noch auf meine Tage. Ups, ich bin wirklich voll drüber", berichtet sie Mitbewohnerin Theresia Fischer. Die Ex-GNTM-Beauty vermutet daraufhin direkt: "Vielleicht bist du schwanger?" "Das wäre mega", freut sich das Busenwunder im Anschluss.

Ob der große Bruder wohl Ginger schon bald einen Schwangerschaftstest ermöglicht? Für die laute Frohnatur wäre es mit Sicherheit eine Erleichterung, Gewissheit zu haben. Denn Bert und sie arbeiten schon seit Anfang des Jahres auf Hochtouren, was die Kinderplanung angeht – obwohl der TV-Star schon über 60 Jahre alt ist. "Ich finde das sehr egoistisch, in meinem Alter noch ein Kind zu kriegen, man möchte ja auch was mit ihm unternehmen. Aber wir haben das lange besprochen, sie möchte noch etwas von mir haben, wenn ich den Löffel abgegeben habe", berichtete Bert in einem Interview im Februar.

SAT.1 Theresia Fischer und Ginger Costello bei "Promi Big Brother"

© SAT.1/Marc Rehbeck Ginger Costello bei "Promi Big Brother" 2019

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Ginger Costello und Bert Wollersheim, 2019

