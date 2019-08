Schwesta Ewa (35) packt über ihre bewegte Kindheit aus! In der Vergangenheit sorgte die Rapperin entweder wegen ihrer Musik, der Konflikte mit dem deutschen Gesetz oder ihrer neuen Rolle als Mama für Schlagzeilen. Nun gibt die Frankfurterin in ihrer bald erscheinenden Autobiografie zum ersten Mal einen tiefen Einblick in ihre Jugend: Ewas Zeit als Kind und Teenager war geprägt von Gewalt, Mobbing und Diebstahl!

In dem Buch "Enthüllungen – Das Leben fickt am härtesten" beschreibt Ewa ihre Kindheit, die zum größten Teil von Angst vor der eigenen Mutter geprägt war: "Bei uns gab es drei Varianten von Mama-Prügelstrafe. Bambusstock-Prügel, Ledergürtel-Prügel und Kabel-Prügel. Je nachdem, wie schwer mein Vergehen war, kamen die unterschiedlichen Instrumente zum Einsatz", heißt es in einem Auszug des Werkes, das Bild vorliegt. Auch zum Klauen habe ihre Mama sie schon in den jüngsten Jahren aufgefordert. "Meine Mutter zeigte mit dem Finger auf sieben Gegenstände. Rouge, Mascara, Lippenstift, Abschminktücher... ich nahm die Sachen und steckte sie in meine Jackentasche", berichtet die heute 35-Jährige. Mit sieben sei sie dann von einem Bekannten ihrer Mutter vergewaltigt worden.

Es ist kein Geheimnis, dass Ewa als junge Frau als Prostituierte gearbeitet hat. Im Buch erzählt sie nun erstmals, wie sie überhaupt mit dem Rotlichtmilieu in Kontakt geraten ist: Als Kellnerin habe sie mit 16 Jahren zum ersten Mal Sexarbeiterinnen kennengelernt. Deren Reichtum habe sie selbst dazu verlockt, für Geld mit Männern zu schlafen: "Die N*tten beeindruckten mich am allermeisten. Sie schmissen mit dem Geld nur so um sich. Ich war doch nur das Mädchen aus Polen. Ich hatte keine Chance, reich zu werden. Außer mit Prostitution", erzählt Ewa. Am 21. August können die Fans das gesamte Werk der Musikerin lesen, dann erscheint "Enthüllungen".

Instagram / schwestaewa Schwesta Ewa im Juni 2019

Getty Images Schwesta Ewa bei der Premiere von "Familiye"

Actionpress/ Halisch, Jörg Schwesta Ewa während ihres Prozesses vorm Landgericht Frankfurt

