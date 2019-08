Kiefer Sutherland (52) hatte während seiner aktuellen Tournee einen Unfall! Der US-amerikanische Schauspieler und Musiker gibt bereits seit einigen Wochen in Europa Konzerte, um seine Fans zu bespaßen. All diejenigen, die sich schon sehnsüchtig auf seine kommenden Auftritte in Skandinavien gefreut hatten, müssen nun aber ganz stark sein: Kiefer war gezwungen, die restliche Europa-Tour wegen einer schwereren Verletzung zu canceln!

Das verkündet der 52-Jährige jetzt auf Instagram: "Leider werde ich nicht dazu in der Lage sein, die letzten drei Shows der Tour zu performen." Er fügt hinzu: "Leider bin ich auf der Treppe in einem Bus ausgerutscht und habe mir dabei ziemlich ernsthaft eine Rippe verletzt." Das Unglück habe sich auf dem Weg nach Dänemark zugetragen. Er entschuldigt sich bei seinen Fans und verspricht, die Auftritte nachzuholen.

Trotz seiner Verletzung nimmt Kiefer das Ganze mit Humor. "Ich verspreche, ich werde das nächste Mal vorsichtiger sein, wenn ich Stufen in einem fahrenden Bus runtergehe", witzelt er unter dem Video einer Katze, die eine Treppe hinunterpurzelt.

Frazer Harrison / Getty Images Kiefer Sutherland beim California's Country Music Festival

Nicholas Hunt / Getty Images Schauspieler Kiefer Sutherland

Mike Coppola / Getty Images Schauspieler und Musiker Kiefer Sutherland

