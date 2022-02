Kiefer Sutherland (55) konnte Donald Sutherland (86) schon seit zwei Jahren nicht mehr in den Arm nehmen. Die beiden sind wohl eins der bekanntesten Vater-Sohn-Gespanne Hollywoods – Kiefer trat karrieretechnisch in die Fußstapfen des Die Tribute von Panem-Darstellers und machte sich als Schauspieler und Musiker ebenfalls einen Namen. Die beiden sind eng verbunden – obwohl Kiefer und Donald sich nun schon seit zwei Jahren nicht mehr gesehen haben!

Im Interview mit Bild erzählt der 55-Jährige, dass er und sein Vater sich lange nicht mehr getroffen haben. "Ich habe ihn seit fast zwei Jahren nicht gesehen. Er lebt in Kanada, war in der Zeit mal für einige Wochen hier in Los Angeles, aber da bin ich auf Tour in Europa gewesen", berichtet er. Außerdem sei Kanada aufgrund der anhaltenden Gesundheitslage eine ganze Zeit lang abgeriegelt gewesen – Donald sei aufgrund seines hohen Alters auch sehr vorsichtig.

Aber auch wenn das Duo sich nicht persönlich treffen konnte, sind Vater und Sohn eng miteinander verbunden. "Wir stehen in engem Kontakt", betont Kiefer nämlich – die beiden würden häufig telefonieren.

Getty Images Donald Sutherland, Schauspieler

Getty Images Donald und Kiefer Sutherland im Februar 2016 in Los Angeles

Getty Images Kiefer Sutherland, Musiker

