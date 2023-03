Kiefer Sutherland: Frühes Vatersein hat sein Leben gerettet

Kiefer Sutherland (56) ist bekannter Schauspieler und Musiker. Der Sohn von Donald Sutherland (87) wurde vor allem durch seine Rolle in "Stand by Me - Das Geheimnis des Sommers" an der Seite von River Phoenix (✝23) bekannt. Nach dem Film legte er eine Karrierepause ein. Jetzt erklärt der Schauspieler ehrlich: Dass Kiefer so jung Vater wurde, habe mit dazu beigetragen, dass er heute noch lebt!

Mit 20 Jahren wurde Kiefer Vater einer Tochter. Dies habe ihn zurück auf die richtige Bahn geworfen. "Dass ich so jung Vater wurde, hat mich von vielem abgehalten, das hätte gefährlich werden können", erklärt der Schauspieler gegenüber Radio Times. Auch, dass er viele Freunde an Drogen verloren hat, lies ihn nachdenklich werden: "Ich habe einige Freunde verloren. Wenn jemand stirbt, hält man kurz inne und denkt: 'Das hätte ich sein können'". Damit spielt Kiefer auch auf seinen Schauspielkollegen und Freund River an, der mit 23 an einer Überdosis starb. Kiefer denke darüber nach, wie schnell auch er auf die falsche Bahn hätte geraten können.

Die Pause in Kiefers Karriere habe auch zu seinem späteren Erfolg beigetragen, weil er vermeiden konnte, seinen Namen zu ruinieren: "Ich habe auf etwas Spezielles gewartet. Und das kam mit '24'", erklärt er. Selbst schauen könne er die Serie aber nicht: "Ich suche direkt die Fernbedienung. [...] Es ist noch nicht so lange her, ich habe nicht einmal Spiegel in meinem Haus."

Getty Images Donald und Kiefer Sutherland im Februar 2016 in Los Angeles

Getty Images Kiefer Sutherland und Joel Schumacher, 2014

Getty Images Kiefer Sutherland im Februar 2020

