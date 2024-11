Nach Pause: Kiefer Sutherland kehrt als Actionheld zurück

Kiefer Sutherland (57) erscheint endlich wieder als Actionheld auf der Leinwand: In dem neuen Thriller "Sierra Madre" spielt der "24"-Star erneut einen knallharten Kämpfer. Die Dreharbeiten haben kürzlich in Kolumbien begonnen, und bereits das erste Bild zeigt Kiefer mit Waffe in der Hand, bereit, sich den Bösewichten zu stellen. Nach einer langen Pause vom Action-Genre und dem Tod seines Vaters Donald Sutherland (✝88), verspricht der Schauspieler seinen Fans, dass der Film sie mit spannender Handlung und packenden Szenen begeistern wird.

In "Sierra Madre" schlüpft Kiefer in die Rolle von Captain Jordan Wright. Wright und seine Einheit erhalten die Erlaubnis, an der Hochzeit eines Kameraden in Mexiko teilzunehmen. Doch das Fest wird abrupt unterbrochen, als ein gefährliches Kartell das Dorf überfällt. Gefangen in einer Belagerung, müssen Wright und seine Soldaten um ihr Überleben kämpfen. An Kiefers Seite stehen Schauspieler wie Omar Chaparro, bekannt aus "Pokémon Meisterdetektiv Pikachu", und Laura Osma aus der Serie "El Chapo". Auch Ashton Sanders, der in "Moonlight" mitwirkte, ist Teil des vielseitigen Casts.

Für Kiefer markiert "Sierra Madre" eine Rückkehr zu den Wurzeln seiner Karriere. Bekannt wurde er durch seine Rolle als Jack Bauer in der Serie "24", die ihm weltweit Anerkennung und eine treue Fangemeinde einbrachte. Nach dem Ende der Serie 2010 hatte er sich von klassischen Actionrollen zurückgezogen und widmete sich anderen Projekten. Privat ist Kiefer für seine Leidenschaft zur Musik bekannt: Er veröffentlicht eigene Songs und tourt gelegentlich mit seiner Band. Fans dürfen gespannt sein, wie er in "Sierra Madre" erneut als Actionheld brilliert und ob er an die Erfolge seiner früheren Rollen anknüpfen kann.

Getty Images Donald und Kiefer Sutherland, Schauspieler

Frazer Harrison / Getty Images Kiefer Sutherland beim California's Country Music Festival

