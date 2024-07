Kiefer Sutherland bereut wenige Zeit mit Vater Donald (†88)

Mitte Juni dieses Jahres dominierten traurige Nachrichten die Schlagzeilen: Donald Sutherland (✝88) ist verstorben. Den Tod des Schauspielers verkündete sein Sohn Kiefer Sutherland (57) in einem emotionalen Beitrag auf Social Media. Im Interview mit Mail Online gesteht er nun, dass es etwas gibt, das das Vater-Sohn-Duo zutiefst bedauere: "Das Einzige, was mein Vater und ich bereut haben, ist, dass wir nicht mehr Zeit miteinander verbracht haben." Kiefer fügt hinzu: "Unsere größte Enttäuschung war, dass unser Leben sich in verschiedene Richtungen entwickelt hat und wir nicht so viel Zeit miteinander verbrachten, wie wir es gerne getan hätten."

Im weiteren Gespräch beteuert Kiefer allerdings, dass nichts zwischen ihm und seinem Vater vorgefallen sei, das den wenigen Kontakt erklären würde: "Wir haben nie ein Problem miteinander gehabt. Als ich ein kleiner Junge war, war ich nie verärgert oder sauer auf ihn." Donald und seine Ex-Frau Shirley Jean Douglas ließen sich scheiden, als der "Designated Survivor"-Schauspieler drei Jahre alt war. Der Kontakt zu dem Die Tribute von Panem-Darsteller war anschließend nur noch sporadisch vorhanden.

Um die traurige Nachricht publik zu machen, teilte Kiefer ein Schwarz-Weiß-Foto auf X, auf dem er mit seinem Vater aus früheren Zeiten zu sehen war. Dazu schrieb er: "Schweren Herzens teile ich euch mit, dass mein Vater, Donald Sutherland, verstorben ist. Ich persönlich halte ihn für einen der wichtigsten Schauspieler in der Geschichte des Films. [...] Er liebte, was er tat, und tat, was er liebte, und mehr kann man sich nicht wünschen." Bereits vergangene Woche wurde der kanadische Schauspieler im Van Orsdel Crematory in Miami eingeäschert, wie das gleiche Newsportal berichtete.

Getty Images Donald und Kiefer Sutherland, Schauspieler

Getty Images Schauspieler Donald Sutherland bei der "Die Tribute von Panem"-Premiere 2015

