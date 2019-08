Mama zu sein ist eben nicht immer ein Zuckerschlecken! Ende Juni ist Janni Kusmagk (28) zum zweiten Mal Mutter geworden. Nachdem die Surferin aufgrund schwerer Wochenbett-Komplikationen kürzlich im Krankenhaus behandelt werden musste, kehrt im Hause Kusmagk nun endlich der Alltag ein – na ja, zumindest fast: Denn auch Powerfrau Janni muss jetzt feststellen, dass das Leben mit zwei kleinen Kids ziemlich turbulent sein kann.

Auf ihrem Instagram-Account bringt Janni ihre Community regelmäßig auf den neuesten Stand. Ob positive oder negative Erfahrungen – die ehemalige Adam sucht Eva - Promis im Paradies-Kandidatin nimmt in der Regel kein Blatt vor den Mund. Auch in einem aktuellen Post spricht sie ganz offen darüber, wie sich ihr Alltag mit dem zweiten Kind verändert hat. "Arme frei... dieser Anblick ist sehr selten bei mir in letzter Zeit. Eines von den beiden Kindern ist eigentlich immer bei mir auf dem Arm, manchmal auch beide", beginnt sie den Beitrag und fügt hinzu: "Und auch, wenn es manchmal echt fordernd ist, ist es absolut normal und auch gut so."

Wie gut, dass Janni tatkräftige Unterstützung von ihrem Mann Peer Kusmagk (44) bekommt! Vor allem als die 28-Jährige vor Kurzem für einige Tage im Krankenhaus lag, kümmerte sich ihr Gatte liebevoll um Sohnemann Emil-Ocean (2). "Wenn Emil-Ocean nachts nach mir gerufen hat, sind die beiden unzählige Male ins Auto eingestiegen und sind durch Potsdam gefahren, um 'Ampeln zu zählen'", schwärmte sie neulich über das Vater-Sohn-Gespann.

Instagram / cindyu.kayfotografie Janni und Peer Kusmagk mit ihren Kindern Yoko und Emil-Ocean

ActionPress Janni Hönscheid und Peer Kusmagk bei der Premiere des Michael Jackson Musicals BEAT IT!

Instagram / jannihonscheid Peer, Emil-Ocean und Janni Kusmagk auf Mallorca, 2019

