Geht ihre Karriere jetzt im Reality-TV weiter? Lindsay Lohan (33) hat sich in Hollywood mit ihrem ausschweifenden Privatleben einen fragwürdigen Ruf eingehandelt – inzwischen wird sie weltweit für TV-Shows gebucht. Zuletzt wurde bekannt, dass sie in der australischen Version von The Masked Singer zu sehen sein wird. Darüber hinaus soll nun bereits feststehen, dass die Schauspielerin auch in den australischen Dschungel einziehen wird.

Lindsay soll bereits einen Vertrag mit den Produzenten der australischen Version vom Dschungelcamp abgeschlossen haben – das berichten Insider-Quellen des Woman’s Day-Magazin. Die Teilnahme an der Show sei Teil eines zweiteiligen Deals, zu dem auch der Auftritt in “The Masked Singer“ gehöre. Allerdings soll es schon die ersten Problemchen im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Skandalnudel gegeben haben: Die 33-Jährige habe ihre Emotionen nicht im Griff.

“In der einen Minute liebt sie dich und in der anderen schmeißt sie dich raus“, so ein Mitarbeiter, der für die Schauspielerin arbeitet. “Sie meint das natürlich nicht so, sie regt sich eben gern auf und es ist Teil des Jobs, wenn man mit Lindsay arbeitet.” Auch die Co-Stars der Show, Dannii Minogue (47) und Dave Hughes, sollen das Temperament der Hollywood-Diva schon zu spüren bekommen haben.

Getty Images Lindsay Lohan, Sängerin

Getty Images Lindsay Lohan, TV-Star

Getty Images Lindsay Lohan, Schauspielerin

