Erin Foster schwelgt im Liebesglück! Die Schauspielerin ist seit rund 18 Monaten mit ihrem Freund Simon Tikham liiert. Im August vergangenen Jahres machten die Turteltauben ihre Beziehung offiziell. Und schon zu dem Zeitpunkt verrieten Insider amerikanischen Medien, dass es durchaus ernst zwischen den beiden sei. Und schon rund ein Jahr später beweist das Paar, wie innig ihre Liebe zueinander ist: Der ehemalige "O.C., California"-Star und sein Partner sind verlobt!

Erins Schwester Sara (38) postete am Dienstag auf Instagram einen süßen Schnappschuss der frischverlobten Promi-Dame. Grinsend hält die 36-Jährige ihren dicken Diamentenring in die Kamera. "Ladys, ich denke, die Moral der Geschichte ist, dass man verrückt bleiben muss – anscheinend bringt dir das einen Ring", schreibt Sara zu dem Schnappschuss. Und auch die zukünftige Braut verkündete die süße Botschaft auf ihrem Account: "Wie um alles in der Welt habe ich das geschafft?"

Im Juli hatte Erin noch über eine mögliche Verlobung gewitzelt: Die Leinwandschönheit teilte einen knuffigen Urlaubsschnappschuss mit ihrem Partner und schrieb dazu: "Dieser Mann nahm mich für zwei Wochen mit nach Italien und hat keinen Antrag gemacht."

Instagram / erinfoster Erin Foster bei ihrer Verlobung

Getty Images Schauspielerin Erin Foster

Instagram / erinfoster Erin Foster und Simon Tikham im Juli 2019

