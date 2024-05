Hausgeburt: "The O.C."-Star Erin Foster ist Mutter geworden

Erin Foster ist überglücklich! Die "The O.C."-Darstellein gab im November des vergangenen Jahres bekannt, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann Simon Tikhman zum ersten Mal Nachwuchs erwartet. Während der Schwangerschaft hatte sie immer wieder Babybauchfotos geteilt – jetzt hat ihr Kind endlich das Licht der Welt erblickt. Auf Instagram gibt die Unternehmerin intime Einblicke in die Hausgeburt und schreibt: "Es war wirklich die verrückteste Erfahrung meines Lebens, mit dem besten Ende. Noa Mimi Tikhman ist ganz anders als ihre Mutter, die immer zu spät kommt, und kam am 17. Mai um 4:41 Uhr zwei Wochen zu früh."

Dass Noa Mimi es wohl ein bisschen eilig hatte, sei aber gar nicht weiter schlimm. "Völlig unvoreingenommen würde ich sagen, dass sie perfekt und schon sehr weit entwickelt ist und dass sie vielleicht die erste Person ist, die ich getroffen habe, die Simon mir vorzieht." Auch in den Kommentaren bringen viele User zum Ausdruck, wie entzückt sie von der Kleinen sind. Unter die Gratulanten mischten sich auch einige Promis, wie zum Beispiel Hilary Duff (36), Chelsea Handler (49), Gwyneth Paltrow (51) und Amanda Kloots. "Ja, Mama und Papa, willkommen Noa", schreibt zum Beispiel Jennifer Aniston (55).

Erin und Simon sind seit 2018 ein Paar. Nur ein Jahr später stellte er der Tochter von David Foster (74) die Frage aller Fragen. An Silvester 2019 gaben sich die beiden dann ganz romantisch bei einer kleinen Zeremonie in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee das Jawort. Kurz zuvor hatte sie bereits im Netz angekündigt: "Wir sind auf dem Weg nach Nashville, um dort zu heiraten."

Instagram / erinfoster Erin Foster, 2024

Instagram / erinfoster Erin Forster, Schauspielerin, mit Ehemann Simon Tikham

