Chad Michael Murray reagiert auf Fremdgehvorwürfe seiner Ex

Jetzt klinkt sich Chad Michael Murray (42) ein! Zwischen 2000 und 2001 waren der Schauspieler und Erin Foster ein Paar gewesen. Bloß ein Jahr nach ihrer Trennung lernte er schließlich am Set von One Tree Hill Sophia Bush (41) kennen und lieben – es folgte sogar eine Hochzeit. Allzu lange hielt ihr Liebesglück jedoch nicht und sie ließen sich 2006 scheiden. Erst vor wenigen Wochen plauderte Erin aber aus, dass ihr Ex bereits früher mit seinem Co-Star angebandelt hatte und sie betrogen hat. Chad möchte die Vergangenheit aber ruhen lassen!

"Es ist eines dieser Dinge, von denen ich nicht möchte, dass es weiterhin ein Thema ist, weil es einfach nie einen Gewinner gibt", erklärt der Serienstar im Interview mit E! News und möchte wohl nicht darüber diskutieren, was damals geschehen ist. Chad sei viel zu glücklich darüber, wo er jetzt gerade stehe und wolle kein schlechtes Wort über jemanden verlieren. "Ich lebe im Jetzt, ich lebe in der Gegenwart. Die Dinge haben sich so drastisch verändert, seit ich jung war", führt der 42-Jährige weiter aus – er gibt aber auch zu, dass es einige Dinge in seinem Leben gebe, die er bereue.

Tatsächlich könnte es für den Hollywoodstar privat derzeit kaum besser laufen. Seit rund acht Jahren ist er nun schon mit Sarah Roemer (39) verheiratet. Erst im August dieses Jahres durfte sich das glückliche Paar sogar über ihren dritten Nachwuchs freuen.

Anzeige

Getty Images Chad Michael Murray und Sophia Bush, Juli 2004

Anzeige

Getty Images Chad Michael Murray, 2019

Anzeige

Getty Images Sarah Roemer und Chad Michael Murray, 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de