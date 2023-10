Erin Foster behauptet, Ex Chad hatte Affäre mit Sophia Bush!

Sophia Bush (41) sorgt erneut für Wirbel! Erst vor wenigen Tagen war überraschend bekannt geworden, dass sich die US-amerikanischen Fußballspielerinnen Alexandra Krieger (39) und Ashlyn Harris (38) getrennt haben. Die genauen Gründe, die zur Trennung geführt haben, sind nicht bekannt – allerdings behaupten böse Zungen, dass Ashley ihre Frau mit Sophia betrogen hat. Nun kommt heraus, dass Sophia schon einmal etwas mit einer vergebenen Person am Laufen hatte – nämlich mit Chad Michael Murray (42)!

Das behauptet zumindest seine Ex Erin Foster in ihrem Podcast "The World's First Podcast". "Ich meine, ja. Er hat mich definitiv mit ihr betrogen, und zwar auf eine ziemlich ungeheuerliche Art und Weise. Als wir noch zusammenlebten. Ziemlich cool", offenbart die Autorin in einem Gespräch mit ihrer Schwester Sara Foster (42). Erin und Chad gingen von 2001 bis 2002 gemeinsam als Paar durchs Leben.

Gerade einmal ein Jahr später machten dann doch tatsächlich Chad und sein One Tree Hill-Co-Star ihre Beziehung offiziell. 2005 krönten die beiden Schauspieler ihre Liebe mit einer Hochzeit, doch nur fünf Monate später trennten sich Chad und Sophia wieder. "Wir waren zwei dumme Kinder, die von vornherein nichts in einer Beziehung zu suchen hatten", erinnerte sich Sophia 2014 bei "Watch What Happens Live".

Getty Images Sophia Bush, Schauspielerin

Getty Images Erin Foster im September 2022

Getty Images Sophia Bush und Chad Michael Murray im April 2005

