Kugelrund: Erin Foster postet neue Fotos von ihrem Babybauch

Damals überraschte sie alle mit ihrer Nachricht: Erin Foster ist schwanger. Vergangenes Jahr im November zeigte die zukünftige Mama zum ersten Mal ihre wachsende Babykugel im Internet und wurde von allen Seiten heftig beglückwünscht. Nun meldet sich die Drehbuchautorin mit einem neuen Foto-Update auf ihrem Instagram-Account zurück! In dem Schnappschuss blitzt der Babybauch kugelrund unter ihrem lässigen Hemd hervor und die Sonne scheint Erin ins Gesicht. Darunter schreibt sie im Spaß: "Ich habe mich doch extra für eine Schwangerschaft in den Wintermonaten angemeldet. Der Frühling ist da, aber ich will eigentlich gar nicht noch mehr Haut zeigen."

Wie auch schon damals, als sie ihre Schwangerschaft im Netz angekündigt hatte, kommen ihre Fans zur Unterstützung herbeigeeilt. Viele kommentieren Dinge wie: "Du siehst wunderschön aus!", "Mach es dir nur weiter so gemütlich! Du verdienst es!" oder "Du strahlst richtig! Die Schwangerschaft tut dir richtig gut!" Andere spaßen eher und schreiben: "Kopf hoch, du hast es ja fast geschafft! Das Baby müsste ja bald rausflutschen, so lange wie das schon da drin ist." oder auch: "Du wirst bald ein größeres Shirt benötigen!"

Wie Erin Vogue 2020 erzählte, trafen sich die Schauspielerin und ihr Mann Simon Tikhman das erste Mal im Fitnessstudio im Jahr 2018. Fast zwei Jahre später heirateten sie. Die Hochzeit fand am Silvester-Abend 2019 auf einer Farm in Nashville statt. Seitdem hat Erin einige Projekte gestartet, wie zum Beispiel die Eröffnung eines Modelabels mit ihrer Schwester. Das kleine Baby – ob Mädchen oder Junge ist noch nicht bekannt – wird das erste Kind der beiden sein.

Instagram / erinfoster Erin Forster, Schauspielerin, mit Ehemann Simon Tikham

Getty Images Erin Foster, 2022

