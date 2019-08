Neue Beweise im Jeffrey Epstein-Skandal belasten Prinz Andrew (59) erneut schwer. Bereits Anfang der Woche berichteten britische Medien, dass der Sohn von Queen Elizabeth II. (93) im Verdacht stehe, mit den angeblichen Missbrauchsfällen des verstorbenen mutmaßlichen Sexualstraftäters in Verbindung gestanden zu haben. So habe er unter anderem den US-Milliardär sowie eine Gruppe junger Models im Jahr 1999 nach Balmoral Castle eingeladen. Der Royal bestritt in den vergangenen Jahren immer wieder, in den Sex-Skandal verstrickt zu sein, der Buckingham-Palast veröffentlichte zudem ein Dementi – nun äußerte sich allerdings eine weitere Hauptzeugin: Auch sie sagte aus, zum Sex mit dem Prinzen gezwungen worden zu sein.

Daily Mail veröffentlichte jetzt Logbuchdaten von Epsteins Privatjet – und diese stimmten prekärerweise mit den Reisezielen des Herzogs von York überein: Prinz Andrew sei demnach zeitgleich mit seinem langjährigen Freund Epstein zunächst in New York, dann in London und anschließend in der Karibik gewesen. Virginia Giuffre, die eine der Hauptzeuginnen im Prozess gegen Epstein ist, gab bereits vor drei Jahren zu Protokoll, dass sie auf der Karibikinsel zum Geschlechtsverkehr mit Prinz Andrew gezwungen wurde. Die nun öffentlich gemachten Daten unterstützen die Aussage. Wie die britische Zeitung weiter berichtet, sollen sich Giuffres Anwälte jetzt "dringend und zeitnah" mit dem 59-Jährigen unterhalten wollen.

Die neuesten Entwicklungen betreffen Epstein nicht mehr: Eigentlich sollte der Prozess gegen den Unternehmer im kommenden Juli beginnen. Epstein war angeklagt, zwischen 2002 und 2005 minderjährige Mädchen missbraucht zu haben, und saß in Manhattan im Gefängnis. Am 10. August wurde der 66-Jährige allerdings tot in seiner Zelle aufgefunden. Nach bisherigem Ermittlungsstand wird von einem Suizid ausgegangen.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Andrew

Getty Images Prinz Andrew im Juli 2019

ActionPress / CapitalPictures Jeffrey Epstein im Jahr 2019

