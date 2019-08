Daniela Büchner (41) postet vielsagende Worte im Netz! Im vergangenen November musste die Fünffach-Mutter einen schweren Verlust verkraften: Ihr Mann Jens (✝49) starb an Lungenkrebs. Für die Blondine war der Schlagerstar ihr Seelenverwandter und ihre große Liebe. Sein Tod hinterließ ein tiefes Loch im Leben von Danni und ihren Kindern – und das scheint sich auch noch lange nicht zu schließen.

Im Netz gewährt die 42-Jährige ihren Fans regelmäßig Einblick in ihr Seelenleben und lässt ihrer Trauer freien Lauf. In ihrer Instagram-Story fand die Wahlmallorquinerin nun klare Worte: "Die Zeit heilt einen Scheißdreck!" Damit spielt die Goodbye Deutschland-Auswanderin auf das bekannte Sprichwort "Die Zeit heilt alle Wunden" an. Ein Post, der offenbar beweist, dass sie Jens' Tod auch nach neun Monaten noch zutiefst schmerzt.

Die 41-Jährige betonte erst kürzlich, dass sie zu ihren Gefühlen stehen will. "Wenn mich das nächste Mal jemand fragt, ob ich 'immer noch' trauere, dann werde ich einfach sagen: 'Ja, denn er/sie ist immer noch tot!'", stellte sie auf Social Media klar.

ActionPress Daniela und Jens Büchner im Mai 2018

ActionPress Daniela Büchner im Mai 2019 auf Mallorca

ActionPress Daniela und Jens Büchner im Jahr 2017

