Quentin Tarantino (56) schwelgt im Papa-Glück! Der weltberühmte Filmemacher hat erst im vergangenen Jahr während einer kleinen Zeremonie in Los Angeles seine Partnerin Daniella geheiratet, nachdem sie sich 2017 nach einem Jahr des Datens verlobt hatten. Und schon kurze Zeit nach ihrem romantischen Jawort machten sich die Turteltauben erfolgreich an die Familienplanung – und erwarten nun ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs!

"Daniella und Quentin Tarantino freuen sich sehr, bekannt zu geben, dass sie ein Baby erwarten", heißt es in einem offiziellen Statement des Paares, das People vorliegt. Mehr Infos gab das Promi-Pärchen bisher aber nicht preis. Der 56-Jährige und die 35-Jährige lernten sich bereits vor zehn Jahren kennen, als der Schauspieler auf Promo-Tour für seinen damaligen Film "Inglorious Bastards" war.

Und auch nach wie vor produziert der US-Amerikaner große Hollywoodfilme. Neben seinem neuesten Streifen "Once Upon A Time In Hollywood" hat er schon angedeutet, sich längst nicht zur Ruhe setzen zu wollen. Ob sein zukünftiger Nachwuchs diesen Plan vielleicht ändern wird?

Getty Images Quentin Tarantino mit seiner Frau Daniella bei einem Screening von "The Specials"

Shotbyjuliann / SplashNews.com Quentin Tarantino und Daniella Pick nach ihrer Hochzeit

Getty Images Quentin Tarantino in Cannes

