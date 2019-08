Ob die zwei gerade so glücklich miteinander sind, weil sie im Schlafzimmer so schöne Momente verbringen? Nach einer On-Off-Beziehung haben sich Orlando Bloom (42) und Katy Perry (34) im Februar 2019 verlobt. Nun plaudert der Herr der Ringe-Star öffentlich aus dem Nähkästchen: In einem Interview hat er ein paar Einblicke in sein Liebesleben mit der "I Kissed A Girl"-Interpretin gewährt.

"Ich würde sagen, Sex ist ein wichtiger Teil des Lebens, weil es ein Weg ist, sich miteinander zu verbinden und Intimität zu zeigen", sagte der Schauspieler in einem Interview mit der britischen Zeitung Mirror. Allerdings bedeute es auch viel Arbeit, verlobt zu sein. Dennoch sei er dank seiner Beziehung zu Katy "gesegnet". Sich gegenseitig Anerkennung zu zeigen, sei den beiden sehr wichtig.

Orlandos Statement zum Liebesleben mit der Sängerin kommt zu einer Zeit, in der sie mit Vorwürfen der sexuellen Belästigung zu kämpfen hat. Auf einer Party soll sie den Penis ihres "Teenage Dream"-Video-Partners Josh Kloss entblößt haben. Außerdem behauptet eine russische Journalistin, dass Katy sie auf einem Event gegen ihren Willen angefasst und versucht habe, sie zu küssen.

Getty Images Orlando Bloom und Katy Perry

Facebook / Mary Hudson Katy Perry und Orlando Bloom am Valentinstag 2019

SplashNews.com Sängerin Katy Perry

