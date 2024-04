Orlando Bloom teilt süße Details über seine Liebe zu Katy

Was für ein süßer Einblick! Orlando Bloom (47) ist seit 2016, abgesehen von einer kurzen Pause, mit der Popmusikerin Katy Perry (39) liiert. In einer Folge des Podcasts "What Now? with Trevor Noah" erinnert sich der Schauspieler in einem nostalgischen Rückblick, wie er sich in seine Partnerin verliebte. "Als ich in ihr Leben getreten bin, lief ihre Musik überall im Radio. Dessen war ich mir aber gar nicht so bewusst. Ich habe mich in Katheryn, das Mädchen aus Santa Barbara verliebt. Ihre Eltern sind Pastoren, die sich teilweise durch Lebensmittelmarken über Wasser halten mussten", offenbart der Schauspielstar.

Orlando sei wie seine Verlobte in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen – dieser Umstand verbinde sie als Paar. "Wir haben beide ein Verständnis dafür, wo wir herkommen und wie hart wir gearbeitet haben, um an den heutigen Punkt zu kommen", legt Orlando dar. Auch wenn der Lebensalltag der beiden stressig sei, würden sie sich so gut es geht den Rücken freihalten. "Ich würde [die Beziehung] für nichts in der Welt hergeben, auch wenn ich mich manchmal frage: 'Wie, schaffen wir das alles?' Wir haben beide erfolgreiche Karrieren und ein voll geplantes Leben – es ist wie ein ganzes Universum", erklärt der Fluch der Karibik-Darsteller.

Der Schauspieler arbeitet unermüdlich an seiner Karriere. Privat organisiert er seinen Alltag mit seiner Verlobten und der gemeinsamen Tochter Daisy Dove (3). Mit seiner Ex-Frau Miranda Kerr (41) teilt er zudem den Sohn Flynn (13). Doch wie sieht die weitere Lebensplanung des Pärchens aus? Orlando und Katy sind seit 2019 verlobt. Der Filmstar sei längst bereit, vor den Altar zu treten. "Er versteht nicht, worauf sie warten", sagte ein Insider der Zeitschrift OK!. Auch ein weiteres Baby sei wohl nicht ausgeschlossen. "[Katy] denkt ernsthaft darüber nach, ihre Familie zu erweitern", plauderte der Informant weiter aus.

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom schauen sich verliebt an, September 2021

