Extremprojekt: Das hält Katy Perry von Orlandos neuer Show

Tiefseetauchen, Fallschirmspringen und Extremklettern: In seiner neuen Serie "Orlando Bloom (47): To The Edge" geht der britische Schauspieler extreme Risiken ein. Doch was sagt seine Verlobte Katy Perry (39) zu diesem neuen waghalsigen Projekt? "Sie unterstützt mich voll und ganz. Wir unterstützen uns immer gegenseitig bei all unseren Vorhaben", macht der "Gran Tourismo"-Star jetzt in der "Late Show mit Stephen Colbert" deutlich. Trotzdem sei der "I Kissed a Girl"-Interpretin das Ausmaß seiner gefährlichen Selbstversuche anfangs nicht bewusst gewesen. "Ich glaube nicht, dass sie wirklich begriffen hat, was ich alles ausprobieren würde, bis ich eines Abends von der Arbeit nach Hause kam und eindeutig unter großem Stress stand", erinnert sich der Herr der Ringe-Darsteller.

Trotzdem steht Katy offenbar hinter ihrem Verlobten. In der ersten Folge hat sie sogar einen kleinen Gastauftritt. In der Episode springt der Brite aus einem Flugzeug, das in rund 4.000 Metern Höhe fliegt. Bei diesem riskanten Abenteuer begleitet die American Idol-Jurorin den 47-Jährigen. Sie fliegt sogar in der Maschine mit, während er sich auf den Sturzflug vorbereitet. In dem bereits veröffentlichten Teaser-Clip von Peacock zeigt sie sich trotz der Extremsituation humorvoll. Scherzend nennt sie ihren Liebsten ein "fliegendes Wombat".

Mit dem extremen Projekt geht Orlando nicht leichtfertig um. Gegenüber Associated Press berichtet er nun, dass er in Vorbereitung auf die Sendung ein intensives Training absolvierte. "Es war nicht einfach so, dass ich gesagt habe: 'Ich mache das jetzt einfach mal so.' Nein, ich habe über Wochen das nötige Know-how erlernt", erklärt der Vater von Daisy Dove Bloom (3) im Interview. Nur durch strenge Protokolle und Regeln habe er so weit über sich hinauswachsen können. Stolz macht er deutlich: "Ich habe Dinge erreicht, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie jemals in meinem Leben tun würde."

