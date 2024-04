Katy Perry und Orlando Bloom überzeugen mit ihrem Modestil!

Sie wissen noch wie es geht! Katy Perry (39) und Orlando Bloom (47) besuchten am Samstagabend die Verleihung des Breakthrough Prize im Academy Museum of Motion Picture in Los Angeles. Auf dem roten Teppich überzeugte das Hollywood-Pärchen mit einem weiteren umwerfenden Look. Die beiden trugen ein schwarzes elegantes Ensemble aus Kleid und Anzug. Katy trug ein bodenlanges Kleid mit einem fließenden Schnitt, der durch das betonende Korsett und dem voluminösen Rock mit dem schulterfreien Ausschnitt besondere Akzente setzte. Zudem griff sie zu silbernen Accessoires und Schuhen, die ihrem Look einen besonderen Touch verliehen.

Orlando trug einen schwarzen Smoking in Kombination mit einem weißen Hemd und einer perfekt sitzenden Fliege. Auch seine schwarzen Lackschuhe glänzten im Blitzlichtgewitter um die Wette mit Katys silbernen Pumps. Der Brite hätte beinahe in die Rolle des 007-Agenten schlüpfen können. Trotz der seltenen Red-Carpet-Momente betreten die zwei ihn jedes Mal im großen Stil.

Auch ihre Chemie scheint noch so stark wie am ersten Tag ihrer Beziehung zu sein. Die beiden lernten sich im Jahr 2016 kennen, trennten sich für eine kurze Zeit im Jahr 2017, wurden dann aber kurz danach wieder zusammen gesichtet. 2018 hatten sie dann ihren ersten öffentlichen Auftritt auf dem roten Teppich. Im August 2020 kam ihre kleine Tochter Daisy (3) auf die Welt. Verheiratet sind die beiden aber noch nicht. Aufgrund der Pandemie mussten sie ihre Hochzeit immer wieder verschieben. Laut People soll die große Party aber in diesem Jahr stattfinden.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, 2024

Instagram / orlandobloom Katy Perry und Orlando Bloom, Februar 2023

