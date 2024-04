Dramatischer Unfall: Orlando Bloom wäre fast gelähmt gewesen

"Orlando Bloom: To the Edge" heißt die neue Dokumentarserie von keinem Geringeren als Orlando Bloom (47), in der er sich waghalsigen Aktionen stellt. Ob tauchen in den Tiefen des Ozeans oder klettern in hunderten Metern Höhe – der Adrenalin-Junkie ist sich für nichts zu schade! Das wäre nicht möglich gewesen, wenn sein dramatischer Unfall, in den er mit 19 Jahren verwickelt war, anders verlaufen wäre. In einer Videobotschaft auf Instagram erzählt der Verlobte von Katy Perry (39), dass er sich in seiner Jugend den Rücken gebrochen hat, nachdem er drei Stockwerke aus einem Fenster gefallen war. "Ich fühlte mich dem Tod so nahe, wie es nur möglich war", offenbart Orlando.

Die Prognose der Ärzte war alles andere als zufriedenstellend! "In den ersten vier Tagen wurde mir gesagt, dass ich vielleicht nie wieder laufen kann", berichtet er sichtlich mitgenommen. Doch der Fall nahm eine Wendung, die einem wahren Wunder glich! Nach zwölf Tagen konnte er das Krankenhaus bereits auf Krücken wieder verlassen. Danach begann eine lange und schmerzhafte Reise für den Fluch der Karibik-Star mit sehr viel Physiotherapie, Blut, Schweiß und Tränen.

Für seine neue Serie begibt sich der Schauspieler erneut in Lebensgefahr – aber diesmal komplett freiwillig! Er wird sich in drei Extremsportarten ausprobieren: Sprünge mit einem Flügelanzug, Freitauchen in den Tiefen der Ozeane und Klettern an meterhohen Felsformationen. Dieses Abenteuer soll für Orlando eine körperliche, geistige und spirituelle Reise in sein tiefstes Inneres sein, bei der er an seine persönlichen Grenzen stoßen wird. Die dreiteilige Serie ist seit dem 18. April online abrufbar.

