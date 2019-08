Dieser Camping-Trip war kein Zuckerschlecken! Am Mittwoch – und somit kurz vor dem Finale – musste Lilo von Kiesenwetter dem Promi Big Brother-Container den Rücken kehren. Zwar hätte sich die Seherin gerne bis ins Finale gekämpft – aber es gab auch viele Dinge, die sie nicht unbedingt an der Zeit im TV-Ferienlager vermissen wird. In einem Interview packte die 65-Jährige nun aus, wie hart die Umstände im Zeltlager für sie wirklich waren!

Im Interview beim Sat.1 Frühstücksfernsehen ließ die "Mutti" ihre Zeit in dem TV-Format Revue passieren – und da waren ihr nicht nur die schönen Momente im Gedächtnis geblieben. "Das Schlimmste war für mich, als der große Monsunregen war und in dem Zelt alles patschenass war. Es war feucht, es war nass, es war stinkig", wetterte sie. Besonders grausam seien auch die sanitären Einrichtungen gewesen.

Es habe einige Dinge gegeben, von denen sie im Vorfeld nicht geglaubt habe, dass sie damit zurechtkommen könnte. "Ich habe nicht gedacht, dass ich mich fast zehn Tage mit Kernseife, die immer kleiner wurde, waschen würde. Und meine Zahnpasta war braun. Das habe ich noch nie gesehen", berichtete die Blondine mit einem Augenzwinkern.

© Sat.1 Lilo von Kiesenwetter bei Promi BB 2019

Promi Big Brother, Sat.1 Lilo von Kiesenwetter bei "Promi Big Brother"

Promi Big Brother, Sat.1 Lilo von Kiesenwetter bei einer "Promi Big Brother"-Challenge

