Der Eklat-Auftritt von Luke Mockridge (30) war offenbar erst der Anfang! Am vergangenen Sonntag trat der Comedian im "ZDF-Fernsehgarten" auf und strapazierte dabei die Nerven von Andrea Kiewel (54) unter anderem mit Flachwitzen über Senioren. Die Moderatorin unterbrach den Gig und bezeichnete die Vorstellung als "unkollegial". Schnell wurde gemunkelt, dass Luke die Einlage für seine neue Show habe nutzen wollen. Nun erschien der 30-Jährige in der Bonner Innenstadt: Dort drehte er vermutlich den nächsten Beitrag für seine Sendung, halbnackt auf einer Abrissbirne sitzend – und sprach dabei offenbar auch über die "Fernsehgarten"-Aktion.

Wie Der Westen berichtet, tauchte Luke am Mittwoch in der City vor dem Bonner Rathaus auf und wurde dabei gefilmt, wie er, nur mit einem hautfarbenen Lendenschurz bekleidet, an dem Abriss-Werkzeug schaukelte. Dabei soll es sich vermutlich um eine Parodie von Miley Cyrus' (26) Musikvideo zu dem Song "Wrecking Ball" gehandelt haben. Darin hängt die Musikerin im Eva-Kostüm ebenfalls an einer Abrissbirne. Viele Passanten schauten sich das Spektakel an und berichteten im Anschluss, dass der Komiker auch offen über seinen "Fernsehgarten"-Auftritt gesprochen habe.

Demnach habe er gesagt, dass nur Andrea nicht in die Aktion eingeweiht gewesen sei, das ZDF aber sehr wohl über den Prank Bescheid gewusst habe. Lukes Kamerateam gab angeblich zusätzlich an, dass er den Auftritt zusammen mit Kindern vorbereitet habe. Das würde zumindest auch mit der Show-Vergangenheit des Comedians zusammenpassen: Für "LUKE! Die Woche und ich" steuerte dieser vor zwei Jahren Kids mittels eines Kopfhörers fern und veralberte dabei unter anderem Erwachsene in einer Autowerkstatt. Ob Luke nun im Fernsehgarten den Spieß umgedreht hat, bleibt abzuwarten.

Zengel, Dirk / ActionPress Luke Mockridge bei seinem Auftritt im "ZDF-Fernsehgarten"

Zengel, Dirk / ActionPress Andrea Kiewel beim "ZDF-Fernsehgarten"

Chris Emil Janßen / ActionPress Luke Mockridge beim Grimme-Preis 2019

