Kate Merlan (32) klärt die Gerüchte über eine neue Liebe auf! Erst Anfang der Woche gab die diesjährige Sommerhaus der Stars -Kandidatin die Trennung von ihrem Partner Benjamin Boyce (51) bekannt – und das ganz zufällig nur wenige Tage, nachdem sie in Begleitung eines anderen Mannes gesehen worden war! Im Promiflash-Interview klärt Kate nun auf: Hat ihr Liebes-Aus etwas mit dem mysteriösen Date zu tun?

Tiefe Blicke, ungezwungenes Lachen und leichte Berührungen – die verdächtigen Fotos, die Promiflash am Wochenende zugespielt wurden, sorgten für jede Menge Schlagzeilen. Kate selbst kann den Trubel um das scheinbare Rendezvous nicht verstehen: "Das war ein Freund, den ich schon seit über acht, neun Jahren kenne und das ist ein sehr enger Vertrauter von mir. Mit dem hatte ich die ganze Zeit freundschaftlichen Kontakt, da war nie mehr!", erklärt sie im Interview. Das Treffen mit ihrem Kumpel habe ihr im Zuge der Trennung aber sehr geholfen: "Wenn ich mit einem Freund darüber reden kann, der mir das auch aus der Sicht eines Mannes erklären kann, ist das auch wichtig!"

So kurz nach dem Ende ihrer Romanze mit dem Caught in the Act-Star kann sich Kate aktuell noch keine neue Beziehung vorstellen: "Momentan ist ein neuer Partner für mich gar nicht denkbar. Ich glaube, dass ich in den letzten 13 Monaten so wahnsinnig viel durchgemacht habe mit Ben, dass ich erstmal ganz viel Zeit für mich alleine brauche!", schildert die Kölnerin. Ihre Priorität liege nun ganz darauf, sich selbst wieder zu finden.

Instagram / benjaminboyce23 Benjamin Boyce und Kate Merlan im Mai 2019

Promiflash Kate Merlan mit einem unbekannten Mann

Instagram / katemerlan Tattoo-Model Kate Merlan

