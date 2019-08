Wie frei dürfen sich die Bachelorette-Kandidaten wirklich im Netz bewegen? Aktuell steckt die amtierende Rosenlady Gerda Lewis (26) noch mitten in der Traummannsuche: Kommende Woche stehen die Dreamdates mit Keno Rüst, Tim Stammberger und Marco Schmidt an. Auf Social Media teilen die verbliebenen Jungs immer wieder Eindrücke aus ihrer Zeit mit der blonden Schönheit und auch die bereits ausgeschiedenen Herren nutzen natürlich ihre TV-Präsenz, um im Netz weiter am Ball zu bleiben. Doch es darf nicht einfach nach Lust und Laune gepostet werden: Die Bachelorette-Boys müssen einen knallharten Instagram-Regelplan befolgen, wie Promiflash nun erfuhr!

Promiflash liegt ein Dokument vor, das beschreibt, was die Teilnehmer der Kuppelshow auf Instagram dürfen und was nicht! Dies ist besonders ab dem ersten Tag der Ausstrahlung spannend: Tatsächlich bekommen die Männer die Ansage, dass sie während ihrer Präsenz in dem Format nur Bilder teilen dürfen, die ihnen von der Produktionsfirma regelmäßig zur Verfügung gestellt werden. Konkret bedeutet dies: Private Schnappschüsse oder Videos aus dem eigenen Alltag sind nicht erlaubt. Damit soll dem Zuschauer die Spannung erhalten bleiben. Sobald die Rosenanwärter allerdings ausgeschieden sind, dürfen sie wieder freien Content produzieren.

Doch nicht nur Fotos müssen dem Regelwerk des Senders entsprechen – auch der Text darunter und die Verlinkungen können nicht aus freien Stücken gewählt werden! Schriftliche Beiträge und verwendete Hashtags müssen möglichst knapp formuliert werden. So soll nicht zu viel über die Show verraten werden. Tabu sind übrigens auch Produktionsinternas, zum Beispiel zum Ablauf der Dreharbeiten. Und: Die Bachelorette darf von den Jungs auf Beiträgen nicht markiert werden.

TVNOW Bachelorette Gerda Lewis

Anzeige

TVNOW Kandidaten von "Die Bachelorette" 2019

Anzeige

TVNOW/Arya Shirazi Gerda Lewis als Bachelorette 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de