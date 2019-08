Mit ihrem Promi Big Brother-Triumph hat Janine Pink (32) selbst wohl am wenigsten gerechnet! Am Freitag beerbte die TV-Darstellerin Vorjahressiegerin Silvia Wollny (54) und schnappte sich damit nicht nur den Pokal, sondern auch satte 100.000 Euro. Vor dem großen Moment galt sie neben ihren Konkurrenten Tobias Wegener, Joey Heindle (26) und Theresia Fischer nicht gerade als Favoritin – die Promiflash-Leser hatten Janine in einer Umfrage vorm Finale sogar den letzten Platz prophezeit. Tatsächlich hätte auch sie selbst mit ihrem Container-Lover Tobi als Gewinner gerechnet!

Nach ihrem Sieg sei sie ziemlich "platt" gewesen, berichtete die 32-Jährige im Promiflash-Interview wenige Stunden nach der Abschluss-Show. So richtig realisiert habe sie ihren Erfolg noch nicht. Dazu wird wohl auch beigetragen haben, dass sie sich kaum Chancen für das finale Stechen gegen Joey ausgerechnet hatte. "Ich dachte eigentlich, dass Tobi das Rennen macht. Da habe ich fest dran geglaubt. Als dann Tobi gehen musste, war ich fassungslos. Da dachte ich, das kann doch gar nicht wahr sein", erklärte die Leipzigerin. Anschließend tendierte sie zu ihrem verbliebenen Mitstreiter Joey als Gewinner und dachte, dieser würde sich nach der Dschungelcamp-Krone nun noch die "Promi Big Brother"-Auszeichnung holen. "Da bin ich von ausgegangen, dass er das Ding auch locker macht. Ich dachte echt, ich geh' im Finale mit Platz drei raus", sagte Janine.

Nachdem als erstes Germany's next Topmodel-Blondine Theresia das Feld hatte räumen müssen, hätte es theoretisch auch zu einem Duell zwischen Janine und Tobi kommen können, nachdem sich die beiden in den Tagen im TV-Camp zuvor kennen- und lieben gelernt hatten. "Das wäre für mich nicht schlimm gewesen. Ich bin eh davon ausgegangen, dass es Tobi macht. Ich wurde im Sprechzimmer immer gefragt, wem ich den Sieg am meisten gönne, und da habe ich immer Tobi gesagt", klärte das Ex-Köln 50667-Sternchen auf.

Cinamon Red/WENN.com Janine Pink bei einem "Köln 50667"-Fantreffen

Anzeige

Sat.1 / Promi Big Brother Tobias Wegener und Janine Pink bei "Promi Big Brother" 2019

Anzeige

© SAT.1/Willi Weber Tobias Wegener und Janine Pink im Promi BB-Finale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de