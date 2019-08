Angelina Heger (27) hatte offenbar die Qual der Wahl! Monate vor dem Start der neuen Die Bachelorette-Staffel galt die Influencerin als heiße Favoritin für den Posten. Sie selbst dementierte die Spekulationen damals und letztendlich ergatterte Germany's next Topmodel-Bekanntheit Gerda Lewis (26) die Rolle der neuen Rosenlady. Nun offenbarte Angelina, warum das Format nicht für sie infrage kam: Sie hat sich für ihren Freund Sebastian Pannek (33) und gegen die TV-Show entschieden.

Während einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story wollte einer ihrer Follower wissen, was an den Gerüchten dran gewesen ist, dass sie die Bachelorette werden sollte. Daraufhin erklärte die Beauty: "Manchmal muss man im Leben Entscheidungen treffen und manchmal treffen die Entscheidungen einen. Und es war die beste überhaupt: Sebastian Pannek." Angelina hatte ihren Mr. Right zum Zeitpunkt der Anfrage offenbar schon gefunden.

Damit ist nun also auch klar, dass der einstige Bachelor und die Berlinerin schon eine ganze Weile zusammen sind. Im April wurden die beiden zum ersten Mal zusammen gesichtet. Allerdings machten Angelina und Basti ihre Beziehung erst zwei Monate später mit einem Insta-Post offiziell.

Getty Images Sebastian Pannek und Angelina Heger auf der Berlin Fashion Week 2019

