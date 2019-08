Heiß, heißer Ekaterina Leonova (32)! Bei Let's Dance stellt die gebürtige Russin seit Jahren ihr tänzerisches Können unter Beweis und zeigt sich dabei auch immer wieder in Wahnsinns-Outfits! Ob im Overall, Hotpants oder engem Minikleid – Ekat macht stets eine tolle Figur. Auch auf Social Media begeistert sie ihre Fans regelmäßig mit ihren Looks. Aber so sexy zeigte sich die 32-Jährige noch nie!

Die Tänzerin gönnt sich momentan eine Auszeit in ihrer Heimat Russland und schickte ihren Fans nun sonnige – und ziemlich heiße – Grüße. Auf Instagram postete sie ein Foto von sich im Bikini. Grazil sitzt sie auf einer Jacht – Arme und Beine perfekt gestreckt – und lässt sich die Sonne auf den Muskelbauch scheinen. "Ich genieße noch die letzten Tage zu Hause bei meinen Liebsten und mit voller Kraft komme ich bald wieder zurück", schreibt sie zu dem Beitrag.

Klar, dass die Komplimente bei diesem Post nicht lange auf sich warten lassen. Unter anderem lobt ihr ehemaliger Promi-Tanzpartner Pascal Hens (39) "die schöne Endposition ihrer Finger" mit einem Augenzwinkern. Und auch Ex-"Let's Dance"-Kandidatin Minh-Khai Phan-Thi (45) gerät ins Schwärmen. "Du heißes Ding", kommentiert die Schauspielerin.

ActionPress Ekaterina Leonova und Pascal Hens bei "Let's Dance"

ActionPress Ekaterina Leonova in Hamburg, Mai 2019

Getty Images Pascal Hens und Ekaterina Leonova

