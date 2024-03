"Dauert ewig": Ist Detlef Soost für Ekat einfach zu langsam?

In der diesjährigen Let's Dance-Staffel ist Detlef D! Soost (53) einer der prominenten Teilnehmer, der gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (36) über das Parkett schwingt. Doch obwohl Detlef seit Jahrzehnten Tanzchoreograf ist, kämpfen auch sie sich mühsam durch die Show-Vorbereitungen. Auf Instagram meldet sich die Profitänzerin bei ihren Fans und gibt Einblicke in das Tanztraining mit dem 53-Jährigen. "Sorry, dass wir uns in den ersten Trainingstagen so selten gemeldet haben. Es dauert einfach ewig, bis der 'Kleine' sich alle Schritte merkt", beginnt die 36-Jährige die Fragerunde auf der Social-Media-Plattform.

Der 'Kleine', so nennt Ekat ihren Tanzlehrling liebevoll, während sie auf die Fan-Fragen eingeht. Das Duo verrät, dass es einen sehr strikten Plan verfolgt: Sie trainieren bis zu acht Stunden am Tag die Choreografien. Ein Nutzer möchte daraufhin wissen, ob Detlef denn schneller lernt als die Tanzpartner in den vorherigen Staffeln. "Nein, der 'Kleine' lernt sehr langsam", entgegnet Ekaterina. Der Choreograf nimmt es mit Humor und scherzt: "Ich glaube, meine Gehirnzellen sind mit 53 echt schon so ein bisschen eingerostet. Ich komme mir manchmal so vor, als würde ich in Zeitlupe lernen."

Und obwohl es kein Geheimnis ist, dass die Profitänzerin sehr streng ist, könnte sich Detlef keine bessere Tanzpartnerin an seiner Seite vorstellen. "Ekat war meine Wunschpartnerin, weil sie streng ist – im positiven Sinne. Und da wusste ich, dass sie mich in den Griff kriegen kann", schwärmt er im Netz. Wie sehr sie ihren Tanzschüler im Griff hat, beweist Ekat mit dem Aufstellen einer eher ungewöhnlichen Regel im Training. "Wenn er 'Scheiße' oder 'Fuck' sagt, ist es immer ein Euro", erklärte die 36-Jährige im Interview mit RTL.

RTL / Stefan Gregorowius Ekaterina Leonova und Detlef D! Soost bei "Let's Dance" 2024

RTL / Stefan Gregorowius Ekaterina Leonova und Detlef D! Soost bei "Let's Dance" 2024

