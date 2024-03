So ähnlich sind sich "Let's Dance"-Ekat und Detlef Soost

Ekaterina Leonova (36) schwärmt von Detlef Soost (53). Für die aktuelle Staffel Let's Dance schwingen die Profitänzerin und der Choreograf gemeinsam das Tanzbein. Auf der Bühne heimsen sie viel Lob ein und auch abseits des Parketts kommen die beiden gut miteinander aus. Während der intensiven Trainingsphasen seien die beiden sehr zusammengewachsen, findet Ekat in ihrer Instagram-Story. Sie habe den Ex-Popstars-Coach als Menschen kennenlernen dürfen. "Ich sehe einen sehr sensiblen, liebevollen, herzlichen und verletzlichen Mann hinter der harten Schale", erklärt das Urgestein der Tanzshow. Da habe sie auch eine Gemeinsamkeit zwischen ihrem Tanzpartner und sich selbst entdecken können: "Die starken Menschen sind eigentlich diejenigen, die am 'schwächsten' sind. Und so sind wir beide."

Die Chemie stimmt also – dafür verbringen die beiden auch eine Menge Zeit miteinander. In dieser Woche sind sie sogar gemeinsam in ein Strandhotel in der Türkei gereist! "Detlef muss hier arbeiten. Er macht so einen Mix aus Familienurlaub und Arbeit", berichtet die Russin in ihrer Instagram-Story. Doch von Freizeitspaß kann keine Rede sein. Ekaterina stellt klar: "Wir sind immer noch fleißig beim Training. Der neue Tanz macht uns beide fertig, aber wir haben definitiv Spaß." Mit den Vorbereitungen für die nächste Show sei das Tanzpaar eigentlich von morgens bis abends beschäftigt.

Ist Detlefs Frau Kate Hall (40) vielleicht eifersüchtig auf die enge Bindung der beiden? "Ich mag Ekaterina wirklich sehr. Ich bin überhaupt nicht eifersüchtig. Zwischen meinem Mann und mir ist so ein großes Vertrauen, wir haben schon so viel miteinander durchgemacht", betont die Sängerin laut Bild. Ganz im Gegenteil: Kate ist ein großer Fan der Performance ihres Mannes. Seine emotionale Darbietung des langsamen Walzers rührte sie sogar zu Tränen.

RTL / Stefan Gregorowius Detlef D! Soost und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Detlef D! Soost und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

