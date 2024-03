Was machen Detlef Soost und Ekat zusammen in der Türkei?

Eigentlich müssten Detlef Soost (53) und Ekaterina Leonova (36) gerade in einem Kölner Tanzstudio schwitzen, um sich auf die nächste Liveshow von Let's Dance vorzubereiten. Doch die zwei befinden sich in einem Hotel in Antalya – gönnen sie sich eine Auszeit? In ihrer Instagram-Story klärt die Profitänzerin das Rätsel auf: "Detlef muss hier arbeiten. Er macht so einen Mix aus Familienurlaub und Arbeit." Aber das bedeute nicht, dass die Vorbereitungen für die nächste Performance pausieren. "Wir sind immer noch fleißig beim Training. Der neue Tanz macht uns beide fertig, aber wir haben definitiv Spaß", verrät die dreifache Gewinnerin der beliebten RTL-Show.

Ekaterina und Detlef seien von mittags bis abends mit dem Training beschäftigt, allerdings genieße die ausgebildete Tanzpädagogin in ihrer freien Zeit das schöne Wetter in der Türkei. Nur mit zwei kleinen Problemchen habe sie zu kämpfen. "Mit der Zeitverschiebung ist es wirklich nicht einfach", verrät sie in ihrer Story. Antalya ist der deutschen Zeit zwei Stunden voraus und daran sei ihr Körper einfach nicht gewöhnt. Außerdem gefährde das reichhaltige Buffet des Strandhotels ihre Fitness. "Es gibt so eine krasse Auswahl an Ungesundem!", erzählt sie, während sie die Kuchen- und Nachtischtheke filmt. Den Berliner scheinen die Kalorienbomben nicht zu locken: Er bedient sich in Ekats Video nur am Obst.

Ein bisschen Erholung darf sich das Tanzpaar gönnen, denn die nächste Folge von "Let's Dance" wird erst nach Ostern produziert. Die Auftritte sind für Detlef nicht immer leicht. Als professioneller Tänzer erwarten die Zuschauer Höchstleistungen von ihm und der Druck setzte ihm bei den ersten Shows ziemlich zu. "Alle denken, du kriegst das hin. Aber du selbst siehst: Du bist davon Welten entfernt", gab er gegenüber RTL zu. Diese hohen Erwartungen haben ihn im Training auch schon zum Weinen gebracht.

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Profitänzerin

Instagram / detlefsoostofficial Detlef D! Soost, Tänzer

