Neue Paare bei "Let's Dance": Wer soll diese Woche gehen?

Am Freitag müssen die Let's Dance-Kandidaten sich an ganz neue Umstände gewöhnen: Sie tanzen zum ersten Mal mit einem neuen Profi an ihrer Seite. Dennoch fliegt auch heute ein Kandidat. Als absoluter Punktefavorit gilt wohl Kelly Family-Spross Gabriel Kelly (22). Zusammen mit Malika Dzumaev (33) erreichte er als erster Kandidat die vollen 30 Punkte. Ob ihm das auch mit seiner neuen Partnerin Anastasia Stan gelingt, bleibt abzuwarten. Malika muss ihr Glück derweil mit Lifecoach Biyon Kattilathu (39) versuchen. Gabriel dicht auf den Versen könnte aber auch Detlef Soost (53) sein – er tritt diese Folge mit Kathrin Menzinger (35) an. Die gibt ihren vorigen Teamkollegen Mark Keller (58) an Ekaterina Leonova (36) ab.

Doch sie stehen nicht allein auf dem Tanzparkett: Auch Komiker Tony Bauer (28) will hoch hinaus! Zusammen mit Marta Arndt (34) versucht er sich im Jive. Ähnlich wild wird es auch bei Influencerin Ann-Kathrin Bendixen und Vadim Garbuzov (36) werden – die beiden fegen mit einem Cha-Cha-Cha über den Tanzboden. Sie muss ordentlich Gas geben, denn in den vergangenen Wochen stand sie regelmäßig auf der Kippe. Bleibt noch das Mädelstrio Lulu Lewe, Sophia Thiel (29) und Jana Wosnitza (30). Mit ihren Partnern Alexandru Ionel (29), Valentin Lusin (37) und Massimo Sinató (43) dürfen auch sie auf einen Punkteregen hoffen.

Vergangene Woche musste Stefano Zarrella (33) das Handtuch werfen. Dem kleinen Bruder von Sänger Giovanni Zarrella (46) fiel es danach schwer, seine Enttäuschung zu verbergen. "Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll oder was genau ich sagen soll. Ich bin sehr traurig und kann es noch gar nicht richtig realisieren, dass meine Reise bei 'Let's Dance' zu Ende ist. Es geht mir gerade so viel durch den Kopf und es ist unglaublich emotional für mich", wandte er sich auf Instagram an seine Fans. Auch die konnten Stefanos Ausscheiden gar nicht richtig fassen: Sie waren der Meinung, Ann-Kathrin sei weit schlechter gewesen als der Foodblogger.

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Hartwich, Gabriel Kelly und Malika Dzumaev bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefano Zarella bei "Let's Dance" 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Für wen soll heute Schluss sein? Gabriel Kelly und Anastasia Stan. Biyon Kattilathu und Malkia Dzumaev. Detlef Soost und Kathrin Menzinger. Tony Bauer und Marta Arndt. Ann-Kathrin Bendixen und Vadim Garbuzov. Mark Keller und Ekaterina Leonova. Lulu Lewe und Alexandru Ionel. Sophia Thiel und Valentin Lusin. Jana Wosnitza und Massimo Sinató. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de