Klartext! Ekaterina Leonova verrät ihren Beziehungsstatus

Ekaterina Leonova (36) ist inzwischen ein echtes Let's Dance-Urgestein. Bereits seit zahlreichen Staffeln bringt die gebürtige Russin ihren prominenten Partnern das Tanzen bei – und das auch schon mehrfach mit Erfolg. Doch trotz ihrer atemberaubenden Choreos und tänzerischen Glanzleistung wird ein Detail ihres Privatlebens immer wieder zum Gesprächsthema: ihr Beziehungsstatus. In ihrer Instagram-Story entgegnet Ekaterina deswegen nun mit einer guten Portion Humor auf die neugierige Frage eines Followers: "Wenn ich einen Freund habe, dann genieße ich die freien Tage mit ihm. Und wie man sieht... ja, ich sehe auch keinen."

Dass die Tänzerin sich überhaupt die Zeit nimmt, um auf die Fragen zu ihrem Beziehungsstatus zu reagieren, wird wohl auch daran liegen, dass sich die aktuelle "Let's Dance"-Staffel gerade in der Osterpause befindet. Normalerweise zeigt sich Ekat zu dieser Zeit bei harten Trainingseinheiten mit ihrem Promi-Sprössling Detlef Soost (53). Und mit eben genau diesem konnte sie in den vergangenen Wochen auch schon ordentlich abliefern. Nach einem emotionalen langsamen Walzer, der sogar die Frau des Choreografen zu Tränen gerührt hatte, präsentierten die 36-Jährige und der Berliner zuletzt einen Contemporary. Ihre gemeinsame Darbietung brachte dem Duo am Ende eine Punktezahl ein, die sich sehen lassen konnte – insgesamt 22 Punkte konnten sie damit einheimsen.

Obwohl sich Detlef und Ekat mit der gefühlvollen Performance einen Platz in der kommenden Tanzwoche sichern konnten, sorgte ihr Auftritt auch für viel Gesprächsstoff. Denn während sie sich auf dem TV-Parkett verausgabt hatten, hatten die Kameras wiederholt die stark zitternden Hände des 53-Jährigen gefilmt. Nachdem sich die Fans im Netz daraufhin fragten, ob die Nerven mit ihm durchgegangen waren, klärte der einstige Popstars-Juror selbst die Situation auf. "Ich habe nicht gezittert, weil ich so aufgeregt war. [...] Weil diese Liebesvision mir entfleucht, war dieses Zittern Teil der Choreografie", berichtete er im RTL-Interview.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Ekaterina Leonova und Detlef D! Soost bei "Let's Dance" 2024

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Ekaterina Leonova und Detlef D! Soost bei "Let's Dance" 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass sich Ekaterina zu ihrem Beziehungsstatus äußert? Na ja, an ihrer Stelle hätte ich nichts dazu gesagt. Ich finde es gut – sie ist ja auch eine Person des öffentlichen Lebens. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de