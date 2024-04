"Let's Dance"-Bonus für Mark: Alles nur Ekats Verdienst?

Am vergangenen Freitag stand bei Let's Dance der Partnertausch an. Statt mit Kathrin Menzinger (35) wirbelte Mark Keller (58) deshalb mit Ekaterina Leonova (36) über das Tanzparkett. Für seinen feurigen Paso Doble bekam der Schauspieler sogar ganze 25 Jury-Punkte – seine bis dato beste Leistung – und konnte sich in Verbindung mit den Anrufen sogar den Bonuspunkt sichern. Die Zuschauer können das allerdings gar nicht nachvollziehen! "Mark hat gewonnen, weil er heute mit Ekat getanzt hat, nicht, weil es Mark Keller ist" oder auch "Lulu wäre raus gewesen und Mark Keller gewinnt den Bonuspunkt... kannste dir nicht ausdenken", wettern die Nutzer auf X.

Auf Instagram wird Marks Leistung allerdings wild gefeiert! "Was für ein geiler Tanz! Und die Kostüme wunderschön. Mark war so gut!" und "Was für eine Performance! Mark hat sich unglaublich gesteigert und Ekat war unglaublich", schwärmen die User der Plattform. Ein weiterer Fan findet: "Absolut verdient! Er war für mich mit Abstand der beste Promi heute Abend. Danke an Ekat, dass sie Marks sexy Seite rausgelockt hat. Mega."

Die Vermutung, dass Mark nur wegen Ekat so viele Anrufe bekam, kommt nicht von ungefähr. Immerhin ist Ekat laut einer Promiflash-Umfrage [Stand 28. März, 09:50 Uhr] der beliebteste Tanzprofi in dieser Staffel. Von insgesamt 3.629 Lesern stimmten 794 und damit 21,9 Prozent für die Russin. Mit 100 Votes weniger folgt ihr der bereits ausgeschiedene Zsolt Sándor Cseke (36).

