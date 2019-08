Am Freitag wurde lange Abschied genommen bei Promi Big Brother! An dem finalen Abend standen sich Tobias Wegener, Janine Pink (32), Joey Heindle (26) und Theresia Fischer im TV-Container gegenüber. Am Ende konnte sich schließlich Janine als Underdog durchsetzen und nahm die Trophäe und das Preisgeld mit nach Hause. Doch bevor alle Kandidaten wieder in die Realität entschwanden, wurde noch zusammen gefeiert – und das sehr lange, wie Tobi im Promiflash-Interview verriet!

Der Ex-Love Island-Kandidat gab Promiflash kleine Einblicke in die Feierlichkeiten: "Die After-Show-Party ging sehr lang." Man sei endlich wieder unter Menschen gewesen und es sei auch ein gutes Gefühl gewesen, ganz ohne Kameras und Mikros miteinander reden zu können – mit seiner Familie und vor allem mit seiner TV-Liebschaft Janine. Aber er weiß auch: "Man muss sich aber erst mal wieder dran gewöhnen, das wird sicher noch ein paar Tage dauern."

Kein Wunder, dass sich der 26-Jährige erst wieder umgewöhnen muss – schließlich waren vor allem er und seine Janine im Fokus von Big Brother. "Sobald wir ins Bett gegangen sind, konnte man zugucken, wie alle Kameras auf uns gezoomt haben. Die konnten sich ja immer drehen, die haben sofort alle Sicht zu uns gedreht", verriet die 32-jährige Staffel-Siegerin.

Sat. 1 Janine Pink und Joey Heindle bei "Promi Big Brother"

Sat. 1 Janine Pink, Tobias Wegener, Theresia Fischer und Joey Heindle bei "Promi Big Brother"

Sat. 1 Tobias Wegener, Theresia Fischer, Janine Pink und Joey Heindle bei "Promi Big Brother"

