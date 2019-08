Diese Kombination dürfte die Fans von Wolfgang Bahro (58) ziemlich überrascht haben: Der GZSZ-Darsteller spielt im neuen Musikvideo von Rapper Shindy (30) mit – in dem Clip zur Single "EFH" verkörpert der 58-Jährige einen strengen Vater, der von der Songvorliebe seines Sohnes genervt ist. Auch im wahren Leben konnte der Schauspieler bis vor Kurzem wenig mit Rap-Texten und der Gangster-Rap-Szene anfangen – bis jetzt! Denn mittlerweile denkt Wolfgang ganz anders über die Musik und das dank Shindy!

"Als ich die ersten Videos von Shindy angeschaut habe, habe ich nicht begriffen, worüber er singt. Mittlerweile habe ich mich schlau gemacht und weiß, dass er immer Anspielungen macht", erklärte Wolfgang im Promiflash-Interview auf dem AEDT-Sommerfest. Er habe erst in das Metier eintauchen und sich mit den lyrischen Songtexten auseinandersetzen müssen. "Jetzt finde ich das echt klasse, weil er da auch einige Spitzen losschießt, die ich ganz gut finde. Ich komme eigentlich aus dem politischen Kabarett, deshalb finde ich es immer nett, wenn man unterschwellig mal so was abschießt", erklärte das Serien-Urgestein weiter.

Er sei ein richtiger Fan von Shindy geworden – die Zusammenarbeit mit dem Musiker sei einfach spitze verlaufen. "Ich war sehr angetan von Shindy, als ich ihn bei den Dreharbeiten kennengelernt habe. Wirklich ein reizender Bursche, ein sehr respektvoller Mann", schwärmte das TV-Gesicht.

