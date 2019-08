Was für ein ehrliches Statement von Kim Kardashian (38). Keine Frage, die Unternehmerin gehört wohl schon seit Jahren zu den bekanntesten Menschen der Welt. Mit ihren 146 Millionen Followern auf Instagram, ihrer eigenen Kosmetiklinie und ihrer tragenden Rolle in der Familien-Reality-Soap Keeping up with the Kardashians ist sie supererfolgreich und hat es geschafft, sich selbst als Marke zu etablieren. Jetzt offenbarte Kim, was bis vor Kurzem noch ganz oben auf ihrer Prioritätenliste stand: Sie wollte so viel Ruhm wie möglich!

In einem Interview mit der arabischen Vogue verriet sie, dass sie vor einiger Zeit fanatisch darauf bedacht war, noch bekannter zu werden: "Geld war immer das Ziel, aber ich war besessen vom Fame, also wirklich peinlich besessen." Kim wisse, dass Ruhm süchtig machen kann. Mittlerweile lege sie den Fokus aber auf andere Dinge.

In der Vergangenheit machte Kim so einige intime Dinge öffentlich: Hochzeiten, gescheiterte Liebschaften oder auch ihre Familienplanung. Würde sie solche Details nun diskreter behandeln? "Auch in meinen dunkelsten Zeiten bereue ich es nicht, mich der Welt präsentiert zu haben", erklärte der Reality-Star. Warum? "Die Leute haben mir immer wieder erzählt, wie sehr ihnen das dabei geholfen hat, sich mit ihren eigenen Problemen weniger einsam zu fühlen."

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-Star

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian im Februar 2013

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de