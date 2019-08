Kate Merlan (32) gewährt Einblicke in ihre Zukunftspläne! Erst kürzlich verkündeten das Tattoo-Model und Benjamin Boyce (51) ihre Trennung. Dass es zwischen den beiden Uneinigkeiten gegeben hatte, zeigten sie in der diesjährigen Staffel von Das Sommerhaus der Stars: Sie stritten sich immer wieder und auch das Thema Familienplanung war Kate offenbar wichtiger als dem Sänger. Der TV-Star verrät im Interview mit Promiflash, wie es nach dem Liebes-Aus weitergehen soll!

"Ich glaube, dass ich in den letzten 13 Monaten so wahnsinnig viel durchgemacht habe mit Ben, dass ich erst mal ganz viel Zeit für mich alleine brauche", sagt die 32-Jährige. Sie suche auch nicht aktiv nach einem Mann und habe noch nie Dating-Apps benutzt oder Single-Partys besucht. Komplett schließt sie eine neue Liebe aber nicht aus: "Man weiß nicht, was passiert, wenn da jetzt vom Universum jemand geschickt wird und es klick macht, dann kann man es nicht verhindern."

Auch Ben und Kate hätten eher unverhofft zueinander gefunden: Auf der Kölner Hohenzollernbrücke seien die zwei sich entgegengelaufen. Ben habe gleich ein Auge auf Kate geworfen – vor allem auf deren Brüste. Die seien ihr beim Laufen aus dem tief ausgeschnittenen Jumpsuit gefallen und hätten beim Ex-Caught in the Act-Mitglied für Herzklopfen gesorgt.

TVNOW / RTL Kate Merlan und Benjamin Boyce in "Das Sommerhaus der Stars" 2019

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan, 2018

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan auf der Hohenzollernbrücke in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de