Sie kehrt zu ihren Wurzeln zurück! Schauspielerin Hilary Duff (31) hatte ihren großen Durchbruch in der Rolle der Lizzie McGuire. In den Jahren 2001 bis 2004 spielte sie die Hauptrolle in der Disney-Channel-Serie. Auch in einem Film zur Serie im Jahr 2003 verkörperte Hilary die Rolle der Schülern Lizzie. Nun schlüpft sie – 15 Jahre nach dem Aus der Serie – erneut in ihre Paraderolle.

Auch wenn der Reboot scheinbar schon seit Jahren im Gespräch ist, so ist laut Hilary erst jetzt genau der richtige Zeitpunkt gekommen, diese Pläne umzusetzen: "Die Überlegung gibt es schon ein paar Jahre. Das Timing schien einfach nicht richtig zu sein und jetzt wird Lizzie 30 Jahre alt. Für mich war sie die beste Freundin und sie war für uns da... Deine Dreißiger zu betreten ist eine wirklich große Sache." Zur Freude der Fans gibt die Schauspielerin im People-Interview auch gleich ein paar Einblicke in die neue Story: "Wir haben ein wenig herumgespielt, ihr zunächst den Job einer Modedesignerin gegeben. Aber ich finde, das wäre zu offensichtlich. Sie hat ein paar Macken und auch ihr Job ist cool, aber sie hat ihren Weg noch nicht ganz gefunden."

Weitere Details sind aber noch nicht bekannt. So ist bisher unklar, wann die Serie auf dem neuen Streamingdienst Disney+ ausgestrahlt wird und ob weitere Schauspieler aus dem Original erneut in ihre alten Rollen schlüpfen werden.

Collection Christophel Hilary Duff als Lizzie McGuire

Splash News Hilary Duff in Los Angeles

Dia Dipasupil/Getty Images for Vulture Festival Hilary Duff bei einer Veranstaltung in New York, Mai 2018

