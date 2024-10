Hilary Duff zeigt ihre beeindruckende Figur kurz nach Geburt

Hilary Duff (37), bekannt als Schauspielerin und Sängerin, strahlte am vergangenen Donnerstag auf dem roten Teppich der ersten InStyle Imagemaker Awards in Beverly Hills. Nur fünf Monate nach der Geburt ihrer Tochter zeigte sie sich in einem eleganten schwarzen Ensemble, das ihre schlanke Figur perfekt in Szene setzte. Der Look, bestehend aus einem schmalen, langärmeligen Oberteil mit Schulterpolstern und einer dazu passenden Hose, wurde durch einen Gürtel um die Taille ergänzt. Mit ihrem Auftritt bei der Award-Show zog sie neben Stars wie Camila Cabello (27), Jenna Dewan (43) und Kristen Stewart (34) alle Blicke auf sich und ihren After-Baby-Body.

Die Geburt ihrer jüngsten Tochter Townes im Mai dieses Jahres teilte Hilary auf Instagram in Form von intimen Schwarz-Weiß-Fotos. Dazu schrieb sie: "Jetzt wissen wir, warum sie uns so lange hat warten lassen. Sie hat diese Wangen perfektioniert!" Während die 37-Jährige derzeit eine Auszeit vom Rampenlicht nimmt und sich ihrem Job als Vollzeit-Mama widmet, teilt sie gelegentlich bezaubernde Bilder von Townes in den sozialen Medien.

Hilary und ihr Mann Matthew Koma trafen sich das erste Mal während der Arbeit an ihrem Album "Breathe In. Breathe Out." im Jahr 2015. Die beiden heirateten Ende 2019 in Los Angeles und sind nun stolze Eltern von drei gemeinsamen Töchtern: Banks (6), Mae und Townes. Aus ihrer früheren Ehe mit dem ehemaligen NHL-Spieler Mike Comrie (44) hat Hilary außerdem noch einen Sohn namens Luca (12).

Instagram / hilaryduff Hilary Duff mit Tochter Townes im Juni 2024

Instagram / hilaryduff Matthew Koma und Hilary Duff mit ihren Kindern Banks, Luca und Mae

